Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét 'diêm dúa'

Tạo hình cô dâu của mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Babị nhận xét khiến cô xấu đi, trong "An Lạc truyện".

Tập cuối phim cổ trang phát sóng hôm 6/8 có cảnh hôn lễ giữa nữ chính Nhậm An Lạc (Nhiệt Ba đóng) và thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn). Theo trang Up Media, trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả nhận xét đội ngũ thiết kế trang phục, hóa trang yếu kém, khiến nữ chính bị dìm nhan sắc.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị dìm nhan sắc vì tạo hình cô dâu Nhiệt Ba ở tập cuối "An Lạc truyện". Video: Bilibili

Nhiều người nói tạo hình cô dâu quá diêm dúa, tóc trắng thiếu tự nhiên, mũ cũng thô kệch. Không ít khán giả cho biết cảm thấy lóa mắt vì Nhiệt Ba được hóa trang, chỉnh sửa hình ảnh trắng bệch.

Fan so sánh tạo hình cô dâu của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc truyện với các phim cổ trang, nhận xét ở tác phẩm này, tạo hình của cô thua kém. Khán giả viết trên Weibo: "Các món đồ được đắp lên đầu cô ấy một cách vụng về, không liên quan gì với nhau", "Các diễn viên hãy tránh xa đội ngũ thiết kế, hóa trang này", "Phim làm lãng phí nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba".

Cảnh mặc đồ tân nương của Nhiệt Ba. Ảnh: Youku

Tác phẩm ra mắt từ tháng 7, Nhậm An Lạc vốn xuất thân quyền quý, lưu lạc giang hồ do gia đình bị vu oan. Vì muốn giải mối oan cho gia tộc, An Lạc luyện võ, trở thành người đứng đầu đội quân chuyên dẹp loạn, tiêu diệt các toán cướp. Từ khi ra mắt, tác phẩm bị người xem đánh giá thấp về đạo cụ, kỹ xảo.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ cưỡi ngựa giả ở phim mới Cảnh kỹ xảo trong "An Lạc truyện". Video: Youku

Bên cạnh các ý kiến chê bai, phim được nhận xét xây dựng hình tượng nữ chính thông minh, mạnh mẽ. Một số đoạn quay đẹp mắt, như cảnh múa của diễn viên phụ Vương Dịch Đình. Tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết Đế hoàng thư của tác giả Tinh Linh, còn có sự tham gia của Lưu Vũ Ninh, Hạ Nam, Trần Đào.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ở Tân Cương, thuộc top minh tinh hàng đầu làng giải trí Trung Quốc, nổi tiếng qua Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Trường Ca hành... Người đẹp đắt show quảng cáo, là đại sứ của nhiều thương hiệu.

Như Anh (theo Up Media)