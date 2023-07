Màn múa trên không của diễn viên Trung Quốc Vương Dịch Đình trong phim được khán giả khen "gây choáng ngợp".

Cảnh múa của mỹ nhân 22 tuổi gây sốt Vương Dịch Đình múa trong "An Lạc truyện". Video: Youku

Trong phim cổ trang Trung Quốc đang phát trên Youku, Dịch Đình đóng Lâm Lang - kỹ nữ nhan sắc được ví như Điêu Thuyền. Nàng nổi tiếng ở lầu xanh nhờ kỹ thuật đàn, múa điêu luyện.

Ở bộ phim, Lâm Lang xuất hiện với màn múa trên không. Cô thể hiện các động tác khó như nhào lộn, xoay 180 độ liên tục, vừa nhào lộn vừa đánh trống.

Phần biểu diễn của Vương Dịch Đình thu hút hàng chục nghìn bình luận trên các mạng xã hội, nhiều người nhận xét vũ điệu lộng lẫy và gây choáng ngợp, là điểm sáng trong bộ phim. Những động tác khó được Vương Dịch Đình thể hiện nhẹ nhàng, bay bổng.

Cảnh múa của mỹ nhân 22 tuổi 'gây choáng ngợp' Dịch Đình biểu diễn năm 2021. Video: Bilibili

Trên Weibo, các khán giả viết: "Lần hiếm hoi thấy diễn viên xứng với từ 'hoa khôi'" (hoa khôi chỉ người đẹp nhất), "diễn viên này thực sự biết múa chứ không phải chỉ đi đi lại lại múa qua loa", "Tôi là nữ cũng thấy xao xuyến vì vũ điệu của cô ấy".

An Lạc truyện chuyển thể tiểu thuyết Đế hoàng thư của tác giả Tinh Linh, xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba đóng) - vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Vì gia đình bị vu oan, nàng phải bươn chải giang hồ. Nhậm An Lạc tìm mọi cách minh oan cho gia tộc. Phim còn có sự tham gia của Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh, Hạ Nam, Trần Đào.

Trước An Lạc truyện, Dịch Đình không mấy nổi bật ở làng phim. Cô 22 tuổi, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Người đẹp học múa từ bé, từng đoạt huy chương vàng tại giải Múa chuyên nghiệp toàn Trung Quốc năm 2017.

Diễn viên Vương Dịch Đình. Ảnh: Baidu

Vương Dịch Đình đóng phim đầu tiên - Vân Tịch truyện - năm 2018. Cô còn đóng vai phụ ở Gia Nam truyện, Tương tư lệnh. Nhờ kỹ năng vũ đạo, Dịch Đình tiếp thu nhanh khi được hướng dẫn đóng cảnh võ thuật ở các tác phẩm truyền hình.

Như Anh