Tặng vé xem phim mới của Lady Gaga

VnExpress tặng độc giả Hà Nội và TP HCM bốn cặp vé buổi ra mắt phim "House of Gucci" do Lady Gaga đóng chính ngày 17/2.

Bom tấn quy tụ dàn sao đình đám Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek... Kịch bản dựa trên cuốn tiểu thuyết The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed của Sara Gay Forden. Nội dung kể về câu chuyện có thật của Maurizio Gucci - người đứng đầu hãng thời trang Gucci một thời - và vợ Patrizia Reggiani, cùng bi kịch khi Patrizia thuê sát thủ giết chồng năm 1995.

Trailer House of Gucci Trailer "House of Gucci". Video: CGV

Nhà làm phim gạo cội người Anh Ridley Scott đạo diễn dự án. Phim thu khoảng 152 triệu USD tại phòng vé quốc tế. Tác phẩm cũng nhận một đề cử hạng mục "Trang điểm và làm tóc xuất sắc" tại Oscar năm nay.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress hai cặp vé dự buổi công chiếu vào 19h ở CGV Landmark 81 (TP HCM, hai cặp) và ở CGV Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội, hai cặp). Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ thanhdat@vnexpress.net với tiêu đề "Ve xem House of Gucci" (tiếng Việt không dấu). Nội dung thư vui lòng cung cấp họ tên, email, số điện thoại và khu vực (TP HCM hoặc Hà Nội) muốn xem phim.

Thời hạn nhận thư: đến 18h ngày 16/2. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và liên lạc trong ngày.

Ban Giải trí