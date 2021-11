Gia đình Gucci chỉ trích phim của Lady Gaga

Những người thừa kế của Aldo Gucci nói phiền lòng khi phim "House of Gucci" bịa đặt, xúc phạm doanh nhân thời trang.

Theo Variety, ngày 29/11, gia đình Gucci cho biết: "Đoàn phim không hỏi ý kiến những người thừa kế trước khi mô tả Aldo Gucci (Al Pacino đóng) và các thành viên dòng họ Gucci như tội phạm, kiêu ngạo và thiếu tinh tế với thế giới xung quanh... Bộ phim thiếu nhân văn và xúc phạm tới di sản của thương hiệu thời trang".

Trailer House of Gucci Trailer "House of Gucci". Video: CGV

Gia đình Gucci chỉ trích phim không đúng thực tế. Êkíp cố xây dựng hình ảnh nhân vật Patrizia Reggiani (Lady Gaga đóng) - từng bị kết tội thuê người giết hại Maurizio Gucci (Adam Driver) năm 1998 - là nạn nhân trong xã hội trọng nam khinh nữ.

Gia đình cũng khẳng định Gucci là công ty đa dạng và bình đẳng, từng bổ nhiệm nhiều phụ nữ vào các chức vụ cao từ thập niên 1980 - bối cảnh bộ phim. Trong thông cáo gửi báo chí, gia đình Gucci cho biết sẽ tiến hành các hoạt động pháp lý cần thiết để bảo vệ danh dự công ty.

Tuần trước, đạo diễn Ridley Scott phản hồi trong cuộc phỏng vấn với BBC về các tranh cãi: "Bạn phải nhớ rằng một người nhà Gucci bị giết và một người khác ngồi tù vì tội trốn thuế. Vì vậy, họ đừng chỉ trích tôi trục lợi. Khi đã làm những việc đó, câu chuyện của bạn trở thành tài sản công cộng trong lĩnh vực sáng tạo".

Lady Gaga trong vai "góa phụ đen" Patrizia Reggiani. Ảnh: Universal

Bom tấn thời trang House of Gucci ra mắt tại Mỹ dịp giữa tuần trước, thu 14,2 triệu USD từ 3.477 rạp chiếu. Dự án quy tụ dàn sao đình đám Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed của Sara Gay Forden. Nội dung kể về câu chuyện có thật của Maurizio Gucci - người đứng đầu hãng thời trang Gucci một thời - và vợ Patrizia Reggiani, cùng bi kịch khi Patrizia thuê sát thủ giết chồng năm 1995.

Phương Mai (theo Variety)