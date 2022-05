Tặng vé 'Top Gun: Maverick'

VnExpress tặng độc giả năm cặp vé xem "Top Gun: Maverick" - bom tấn mới nhất của tài tử Tom Cruise - tại Hà Nội và TP HCM.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress năm cặp vé (10 vé) buổi xem phim lúc 18h30 ngày 24/5 ở CGV Vivo City (TP HCM) và Vincom Metropolis Liễu Giai (Hà Nội). Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ thanhdat@vnexpress.net với tên "Ve xem Top Gun 2" (tiếng Việt không dấu). Nội dung thư vui lòng cung cấp họ tên, email và số điện thoại người muốn xem phim.

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer "Top Gun: Maverick". Video: CGV

Tiếp nối phần một năm 1986, Tom Cruise giữ vai chàng phi công Pete Mitchell. Mitchel bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố. Sau các buổi công chiếu quốc tế đầu tiên, Top Gun: Maverick đạt điểm tươi 97% từ 88 bài phê bình theo thống kê của Rotten Tomatoes. Tác phẩm cũng nhận điểm trung bình cao, khoảng 8,5/10 từ đánh giá của các chuyên gia.

Tom Cruise sinh năm 1962, cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg. Thời mới đóng hành động, anh thường bị trêu chọc vì chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên, nhờ chế độ tập luyện khoa học, nam diễn viên được mệnh danh như "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Anh từng đóng Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back...

Ban Giải trí