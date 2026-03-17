Tân Lãnh tụ Iran chọn cựu tư lệnh IRGC làm cố vấn quân sự

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bổ nhiệm cựu tư lệnh IRGC Mohsen Rezaei, người có quan điểm cứng rắn, làm cố vấn quân sự, theo truyền thông địa phương.

"Tướng Mohsen Rezaei đã được bổ nhiệm làm cố vấn quân sự theo lệnh của tổng tư lệnh Ayatollah Mojtaba Khamenei", hãng thông tấn Mehr ngày 16/3 đưa tin.

Nhiều tờ báo, hãng tin khác tại Iran sau đó cũng đồng loạt đưa tin về động thái mới nhất này của Lãnh tụ Khamenei.

Ông Mohsen Rezaei phát biểu trên truyền hình hồi tháng 7/2025. Ảnh: Aawsat

Ông Rezaei, 71 tuổi, cựu tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được biết đến là người có quan điểm rất cứng rắn trong hệ thống chính trị bảo thủ của Iran.

Là một cựu binh trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq, Rezaei gia nhập IRGC ngay sau Cách mạng Iran và trở thành tư lệnh ở tuổi 27. Sau đó, ông giữ chức thư ký Hội đồng Phân định Quyền lợi và phó tổng thống Iran phụ trách các vấn đề kinh tế. Được đặt biệt danh là "ứng viên bền bỉ", ông đã thất bại trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2005, 2009, 2013 và 2021.

Rezaei từng bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ theo yêu cầu của Argentina liên quan đến vụ đánh bom trung tâm cộng đồng Do Thái ở Buenos Aires năm 1994, khiến 85 người thiệt mạng.

Hôm 15/3, ông tuyên bố "hiện diện của Mỹ tại Vùng Vịnh là nhân tố chính gây ra tình trạng bất ổn trong 50 năm qua. Không thể đảm bảo an ninh tại đây trừ khi Mỹ rút khỏi khu vực, và các quốc gia trong vùng, đặc biệt là Iran và Oman, nắm quyền kiểm soát Eo biển Hormuz".

Rezaei thường đề cập đến những kịch bản cực đoan trong các phát ngôn của mình. Hôm 1/3, ông tuyên bố "các tàu Mỹ sẽ không còn được phép tiến vào Vùng Vịnh", trực tiếp thách thức quyền tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz, khu vực mà Iran đã phong tỏa kể từ đó.

Giới phân tích nhận định việc bổ nhiệm Rezaei làm cố vấn quân sự phản ánh mối quan hệ chặt chẽ của Lãnh tụ Mojtaba Khamenei với IRGC và cách tiếp cận cứng rắn hơn so với cha mình, cố đại giáo chủ Ali Khamenei.

Ông Mojtaba Khamenei hôm 12/3 đã phát đi thông điệp đầu tiên kể từ khi được bầu làm Lãnh tụ Tối cao, nêu rõ ý định không hòa giải với các đối thủ của Iran, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm trả đũa.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, AP)