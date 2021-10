Tấn công nhà thờ Kabul, 5 người chết

Vụ đánh bom ngoài nhà thờ Hồi giáo ở Kabul khiến ít nhất 5 người chết hôm 3/10 là cuộc tấn công đẫm máu nhất từ khi Mỹ rút quân.

Một quả bom đã phát nổ trước cổng nhà thờ Hồi giáo Eidgah ở Kabul trong lễ tưởng niệm hôm 3/10 dành cho mẹ của Zabihullah Mujahid, một trong những phát ngôn viên chính của Taliban. Qari Saeed Khosti, phát ngôn viên Bộ Nội vụ lâm thời Taliban, cho hay 5 người thiệt mạng.

Một thành viên vũ trang của lực lượng Taliban đứng ngoài một bệnh viện cấp cứu ở Kabul hôm 3/10, sau khi một số dân thường thiệt mạng trong vụ nổ tại cổng nhà thờ Hồi giáo. Ảnh: Reuters

Bilal Karimi, một phát ngôn viên khác của Taliban, cho biết ba nghi phạm bị bắt. Không thành viên nào của lực lượng Taliban thương vong. Một bệnh viện cấp cứu do Italy viện trợ tại Kabul cho hay đã tiếp nhận 4 người bị thương trong vụ nổ. Taliban đã phong tỏa khu vực xung quanh nhà thờ và dọn dẹp hiện trường vào buổi chiều. Mái vòm cổng nhà thờ hư hỏng nhẹ.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Kabul từ khi lực lượng Mỹ rút quân vào cuối tháng 8. Nó nhấn mạnh thách thức ngày càng tăng mà Taliban phải đối mặt sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Trong 20 năm chiến đấu giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công bằng đánh bom và xả súng, nhưng giờ họ đang cố kiềm chế các lực lượng đối thủ sử dụng biện pháp tương tự. Thách thức an ninh ngày càng lớn xảy ra vào thời điểm kinh tế suy thoái, trong lúc Taliban chật vật điều hành đất nước mà không có nguồn viện trợ nước ngoài khổng lồ.

Chưa tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Kabul nhưng một số người cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng sau. Các tay súng IS đã tăng cường tấn công chống lại Taliban từ khi lực lượng này tiếp quản Kabul, báo hiệu cuộc xung đột ngày càng lớn giữa hai phe. IS vẫn hoạt động mạnh mẽ tại địa bàn tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan, nơi tổ chức này nhận trách nhiệm một số vụ giết người ở thủ phủ Jalalabad.

Hồi cuối tháng 8, một kẻ đánh bom liều chết IS đã nhằm mục tiêu vào nỗ lực sơ tán người Mỹ tại sân bay quốc tế Kabul. Vụ nổ giết 169 người Afghanistan và 13 lính Mỹ, là một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất trong nhiều năm ở Afghanistan.

Hồng Hạnh (Theo AP)