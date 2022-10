Tầm quan trọng của việc bổ sung kháng thể IgG cho cơ thể

Kháng thể IgG từ sữa non sẽ hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường xung quanh và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm.

Kháng thể là những chất được sản sinh khi cơ thể phát hiện có sự xâm nhập từ bên ngoài và được hình thành mỗi ngày. Có 5 loại kháng thể cần thiết gồm: IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Trong đó, IgG đóng vai trò quan trọng với cơ thể. Để có cơ thể khỏe mạnh, chúng ta cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Quản lý đào tạo miền Đông New Image Việt Nam, đã có những chia sẻ về cơ chế hoạt động của kháng thể IgG và cách bổ sung hợp lý.

- Tầm quan trọng của việc tăng sức đề kháng là gì?

Sức đề kháng hay hệ miễn dịch được ví như chiếc áo giáp đóng vai trò quan trọng cho cơ thể. Chúng có nhiệm vụ chính là chống lại các tác nhân gây bệnh đến từ môi trường xung quanh như các loại virus, vi khuẩn, các loại nấm hay ký sinh trùng. Nếu hệ miễn dịch trong cơ thể bị yếu đi, những tác nhân gây bệnh sẽ dễ dàng xâm nhập và gây bệnh. Vì vậy, việc tăng cường dinh dưỡng để bảo vệ và xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh là điều cần thiết nhằm giúp cơ thể chống lại những tác nhân gây bệnh một cách hoàn chỉnh nhất.

- Vì sao cần bổ sung kháng thể IgG?

IgG (Immunoglobulin G) là một loại kháng thể phong phú nhất trong cơ thể và chiếm khoảng 75-80% lượng kháng thể trong máu, dịch mô. Kháng thể này có nhiệm vụ giúp cơ thể phát hiện và chống lại các tác nhân gây bệnh; đồng thời cũng có thể kiểm soát nhiễm trùng.

Theo thời gian, việc tiếp xúc với rất nhiều tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài sẽ làm suy giảm lượng kháng thể IgG trong cơ thể. Từ đó, dẫn đến việc hệ thống miễn dịch không đủ lực lượng phản ứng khi có tác nhân gây hại xâm nhập, dễ bị các loại nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng xoang, viêm phổi, viêm phế quản,...

Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Quản lý đào tạo miền Đông New Image Việt Nam. Ảnh: New Image Việt Nam

- Làm thế nào để bổ sung kháng thể IgG trong đời sống hằng ngày?

Để có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng như đạm, chất béo, vitamin và nhiều khoáng chất khác,... Đặc biệt, mỗi người cần bổ sung nhiều kháng thể để tăng cường khả năng nhận biết và tiêu diệt các yếu tố gây hại cho cơ thể. Trong đó, IgG là một trong những kháng thể cần được duy trì và bổ sung hằng ngày; trong đó, sữa non là loại thực phẩm được chứng minh hỗ trợ hệ miễn dịch rất tốt. Vì thế, việc bổ sung sữa non hiện đang là giải pháp giúp chủ động tăng dự trữ kháng thể tự nhiên cho cơ thể.

- Đối tượng nào cần bổ sung sữa non chứa IgG?

Với các thành phần chứa các yếu tố miễn dịch và tăng trưởng, hàm lượng IgG trong sữa non sẽ giúp bảo vệ và hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh để chống lại các mầm bệnh. Do đó, sử dụng sữa non từ bò để tạo miễn dịch thụ động là giải pháp giúp nâng cao đề kháng cho mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, IgG còn là kháng thể có thể bảo vệ thai nhi bằng cách đi qua nhau thai của người mẹ. Khi trẻ được 6 tháng trở lên, định lượng IgG tự nhiên trong cơ thể giảm đi đáng kể do sữa non của mẹ chuyển thành sữa trưởng thành. Giai đoạn này được các nhà khoa học gọi tên là "khoảng trống miễn dịch" và kéo dài đến 36 tháng. Chính vì vậy, việc bổ sung kháng thể IgG cho trẻ thông qua sữa non từ sữa bò được xem là giải pháp hỗ trợ quá trình củng cố sức đề kháng cho trẻ.

- Những ai cần cẩn trọng khi sử dụng sữa non?

Hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong sữa non thường cao hơn các loại sữa thông thường khác. Ngoài ra, đây cũng là nhóm thực phẩm chứa nhiều yếu tố miễn dịch, tăng trưởng, vitamin và khoáng chất,... Do đó, hầu như mọi người sẽ cần có thời gian thích nghi với hàm lượng dinh dưỡng có trong sản phẩm trong những ngày đầu tiên sử dụng.

Tuy nhiên, đối với người có cơ địa nhạy cảm, dễ kích ứng bởi thành phần sữa non hoặc đang điều trị các căn bệnh mạn tính thì cần tham khảo ý kiến tư vấn từ bác sĩ để hiểu rõ cách dùng.

Sữa non của bò chứa hàm lượng cao kháng thể IgG. Ảnh: New Image Việt Nam

- Những lợi ích khi sử dụng sữa non từ sữa bò?

Mặc dù tất cả các loài động vật có vú đều sản xuất sữa non nhưng sữa non từ bò được đánh giá có hàm lượng dưỡng chất tương tự như sữa non của người. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sữa non từ bò rất giàu vitamin, khoáng chất, chất béo, carbohydrate, protein nên thực phẩm này có thể giúp hỗ trợ thúc đẩy khả năng miễn dịch, chống nhiễm trùng và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Đặc biệt, khi trẻ bước vào giai đoạn "khoảng trống miễn dịch" và bắt đầu tiếp xúc với môi trường xung quanh nhiều hơn sẽ góp phần tạo cơ hội cho các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn tấn công cơ thể. Chính vì vậy, sữa non có thể được xem như là một loại vaccine tự nhiên giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ trẻ ngăn ngừa bệnh vặt, ăn ngon, ngủ sâu và phát triển tốt.

Đối với người trưởng thành, việc chủ động bổ sung kháng thể IgG có trong sữa non sẽ hỗ trợ củng cố hệ miễn dịch của cơ thể để chống lại các tác nhân gây bệnh. Trường hợp người cao tuổi, sữa non có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, canxi cho xương khớp khỏe mạnh và hỗ trợ chống loãng xương. Ngoài ra, thực phẩm này còn kích thích vị giác giúp ăn ngon miệng, giấc ngủ chất lượng, hỗ trợ giảm căng thẳng và mệt mỏi.

- Sản phẩm Alpha Lipid Lifeline của New Image ứng dụng công nghệ gì?

Alpha Lipid Lifeline được phân phối độc quyền bởi công ty New Image Việt Nam. Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline chứa thành phần như kháng thể từ sữa non bò, canxi, vitamin và khoáng chất. Với công nghệ độc quyền Alpha Lipid, các thành phần dưỡng chất trong sữa sẽ được bảo toàn và dễ dàng di chuyển qua axit dạ dày, sau đó đi vào ruột non để cơ thể hấp thụ.

Nhờ việc sử dụng chất nhũ hóa photpholipid từ sữa, Alpha Lipid Lifeline sẽ hỗ trợ tăng cường các thành phần dưỡng chất vào trong cơ thể một cách tối ưu nhất. Bởi photpholipid là một lớp chất béo không thể thiếu trong thành tế bào. Chúng có nhiệm vụ bao bọc xung quanh để bảo vệ các hạt sữa non giúp giữ lại được nguyên vẹn các kháng thể tự nhiên cùng các yếu tố miễn dịch và yếu tố tăng trưởng đặc biệt trong sữa non.

Huyền My