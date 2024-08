134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.117 tỷ đồng bị tạm giữ trong vụ Xuyên Việt Oil

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.117 tỷ đồng, 17 sổ đỏ và nhiều tài sản giá trị khác trong vụ án xảy tại Công ty Xuyên Việt Oil.

Thông tin được Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết tại họp báo về kết quả phiên họp thứ 26 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chiều 14/8.

Sau gần một năm điều tra vụ án liên quan Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can về 5 tội. Trong số này, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; cựu thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải và cựu giám đốc Sở Tài chính TP HCM Lê Duy Minh đối mặt cáo buộc Nhận hối lộ.

Đến nay, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã khởi tố 23 bị can. Trong đó có một cựu bí thư Tỉnh ủy, một cựu phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, hai cựu chủ tịch UBND tỉnh, một cựu chủ tịch UBND tỉnh. Nhà chức trách đã tạm giữ hơn 315 tỷ đồng, 1,97 triệu USD, 534 cây vàng và 1.444 sổ đỏ của các bị can.

Trong 8 bị can của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An có một cựu bí thư Tỉnh ủy và một cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Các bị can đã thừa nhận hành vi và tự nguyện khắc phục 62 tỷ đồng, 40.000 USD, Bộ Công an cho hay.

Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông tại cuộc họp chiều nay. Ảnh: Phạm Dự

6 tháng qua, qua các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhà chức trách đã thu hồi được gần 7.750 tỷ đồng (tăng 5.650 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023).

Phó ban Nội chính Trung ương cho hay điểm mới nổi bật trong thời gian vừa qua là khởi tố ban đầu về các hành vi phạm tội về kinh tế (như trốn thuế, vi phạm đấu thầu...) nhưng cơ quan điều tra sau đó đã kiên quyết điều tra làm rõ bản chất và khởi tố tiếp các hành vi phạm tội về tham nhũng.

6 tháng đầu năm, các đơn vị trên cả nước đã khởi tố mới, điều tra hơn 2.800 vụ án với gần 6.000 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Con số này tăng 841 vụ, hơn 1.400 bị can so với cùng kỳ.

Những tháng còn lại, các cơ quan có thẩm quyền phấn đấu kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 30 vụ án; kết thúc xác minh, giải quyết 6 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt là tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan Công ty AIC, Xuyên Việt Oil, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh (Lâm Đồng).

Viết Tuân - Phạm Dự