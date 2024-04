Các bị can liên quan vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn nộp lại 95 tỷ đồng

Bộ Công an đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD, tổng cộng 95 tỷ đồng, do các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn nộp.