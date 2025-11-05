Tắm đêm thế nào phòng đột quỵ?

Trời trở lạnh, do tính chất công việc tôi hay phải về khuya và tắm đêm, vậy tắm thế nào để hạn chế nguy cơ đột quỵ? (Hoa, 39 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Tắm vào ban đêm sai cách (như nước quá lạnh hoặc quá nóng) đều có thể gây xáo trộn nhịp sinh học, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Tắm nước quá lạnh sẽ làm giảm đột ngột nhiệt độ cơ thể, dẫn đến co mạnh các động mạch và tĩnh mạch, tăng áp lực lên hệ thống tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ. Tắm nước quá nóng cũng gây áp lực lên hệ thống tim mạch vì giãn mạch đột ngột.

Đặc biệt, khi vừa trải qua quá trình làm việc căng thẳng hoặc vận động mạnh, đi tắm ngay càng tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, gây xuất huyết não, nhồi máu não do cục máu đông hình thành trong động mạch.

Vì vậy, khi bước vào nhà tắm, thay vì vội vàng dội nước vào người, nên dùng bàn tay vỗ nhẹ toàn bộ cơ thể (lực tay làm da hơi rát nhẹ) giúp máu huyết luôn thông, huyệt vị không bị ứ tắc, thân nhiệt được điều hòa. Không dội thẳng nước vào đầu ngay lúc bắt đầu tắm bởi cách này khiến thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột gây nguy cơ đau đầu, viêm xoang, tăng nguy cơ đột quỵ.

Thay vào đó, dội nước theo nguyên tắc từ phần xa tới gần, từ thấp lên cao: Tập thói quen rửa tay chân, rửa mặt và tắm từ phần cổ trở xuống trước, để cơ thể làm quen với nhiệt độ nước một khoảng ngắn (khoảng 1-2 phút), sau đó mới tắm đầu. Người chỉ gội đầu cũng nên học cách rửa tay chân, rửa mặt trước rồi mới xối nước lên đầu.

Ngoài ra, nên dùng bông tắm xơ mướp mềm chà khô toàn bộ làn da để làm sạch tế bào chết, tăng cường hoạt động của hệ bạch huyết, hệ tuần hoàn, giúp khí huyết lưu thông rất tốt. Nên dùng các đầu ngón tay massage da đầu, dùng tay nắm kéo nhẹ tóc cho căng nhẹ chân tóc.

Để đảm bảo an toàn, bạn nên tắm trước 20h, thời gian tắm chỉ trong khoảng 10 phút, không nên quá lâu. Nhiệt độ hợp lý là khoảng 40 độ. Không tắm khi quá đói hay quá no, khi say rượu hay mệt mỏi hoặc vừa ngủ dậy. Không nên tắm ở khu vực quá lạnh, thoáng gió. Nếu bắt buộc phải tắm buổi tối, nên tắm trong một môi trường an toàn như kín gió.

Bác sĩ Phan Thái Tân

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM và Học viện Dinh dưỡng tích hợp IIN (Mỹ)