Taliban cho phép Tổng thống Ghani về nước

Lực lượng Taliban cho biết sẵn sàng tha tội, cho phép Tổng thống Ghani và các lãnh đạo ở nước ngoài về Afghanistan nếu muốn.

"Chúng tôi xá tội cho Ashraf Ghani, Amrullah Saleh và cố vấn an ninh quốc gia Hamdullah Mohib. Chúng tôi tha tội cho tất cả mọi người, từ các tướng lĩnh từng chiến đấu chống lại Taliban đến người dân thường", Khalil al-Rahman Haqqani, thủ lĩnh then chốt của Taliban, nói trên truyền hình hôm 23/8, thêm rằng thù hận giữa hai bên chỉ bắt nguồn từ lý do tôn giáo.

Tổng thống Ghani họp báo ở Kabul hôm 2/8. Ảnh: AP.

Thủ lĩnh hàng đầu Taliban trước đó cũng khuyên người dân Afghanistan không cảm thấy lo sợ khi lực lượng này nắm quyền, nhắc tới cuộc gặp gần đây với cựu tổng thống Hamid Karzai như bằng chứng cho thấy nhóm này sẵn sàng đón chào tất cả người dân Afghanistan."Karzai đã xung đột với chúng tôi trong 13 năm, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đảm bảo an toàn cho ông ấy", Haqqani nhấn mạnh.

Để chứng minh thêm cho cam kết ân xá quan chức chính quyền cũ, thủ lĩnh Haqqani còn kể lại những lần tiếp xúc gần đây của ông với cựu cố vấn an ninh quốc gia Hamdullah Mohib. "Tôi đã nói chuyện với Mohib, tôi bảo ông ấy đừng rời đi và đảm bảo ông ấy cùng tổng thống Ghani sẽ an toàn", Haqqani nói.

Sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan, Tổng thống Ashraf Ghani vội vàng lên máy bay di tản ra nước ngoài với lý do "tránh đổ máu". Ghani sau đó bác bỏ cáo buộc bán đứng đất nước, nói rằng ông sẽ bị treo cổ công khai nếu ở lại Afghanistan. Tuy nhiên, thủ lĩnh Taliban phủ nhận thông tin này.

Cựu phó tổng thống Amrullah Saleh tuần trước tự nhận là "tổng thống lâm thời" của Afghanistan, khẳng định lực lượng dưới quyền ông vẫn duy trì tinh thần chiến đấu và đang đóng quân tại thung lũng Panjshir, địa điểm nằm biệt lập và chỉ cách thủ đô Kabul khoảng 110 km về phía bắc, có thể trở thành cái gai trong mắt Taliban do địa hình phức tạp, rất khó tấn công.

Vũ Anh (Theo Sputnik)