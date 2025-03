Tài xế mới chuyển làn trên cao tốc thế nào cho an toàn?

Khi lên cao tốc, tài xế cần tuân thủ tốc độ tối thiểu và tối đa, dứt khoát khi chuyển làn, vượt xe phía trước và xác định trước lối rẽ cần ra.

Chuyển làn trên đường cao tốc là một trong những kỹ năng quan trọng mà bất kỳ tài xế nào cũng cần nắm vững. Ở dải tốc độ cao, chỉ một thao tác sai hoặc bất cẩn, cũng có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng không đáng có.

Chuyên gia Tiến Trần trong tập Driving Skills "Chuyển làn trên đường cao tốc thế nào cho an toàn" cho rằng, khi lái xe trên đường cao tốc, sự khác biệt lớn nhất so với đường phố chính là tốc độ. Các phương tiện thường di chuyển trong khoảng 60-120 km/h, yêu cầu tài xế phải có sự tập trung cao độ và khả năng phản xạ nhanh nhạy.

Chiếc VinFast VF 3 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Quang Anh

Để chuyển làn an toàn, tài xế cần quan sát kỹ trước khi thực hiện, thông qua gương chiếu hậu ở giữa và hai bên. Việc này giúp tài xế nắm được môi trường giao thông xung quanh, đảm bảo không có phương tiện nằm trong điểm mù, đồng thời cần chú ý khoảng cách an toàn với xe phía trước, tránh tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ngoài ra, tốc độ của xe cần duy trì trong ngưỡng cho phép.

Khi nhập làn từ đường dẫn vào cao tốc, tài xế phải tăng tốc đến mức tối thiểu theo quy định để có thể hòa vào dòng xe đang lưu thông một cách an toàn. Khi đã quan sát đầy đủ và xác định điều kiện thích hợp, tài xế cần bật xi-nhan ít nhất 5 giây trước khi chuyển làn, để cảnh báo các phương tiện xung quanh.

Tài xế cần bật đèn báo rẽ mỗi khi chuyển làn đường. Ảnh: Quang Anh

"Việc chuyển làn cần dứt khoát nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn, tránh lạng lách hay đổi hướng đột ngột", vị chuyên gia Driving Skills cho biết. Bên cạnh đó, lái xe trên cao tốc đòi hỏi sự tuân thủ quy tắc về làn đường. Làn bên phải thường dành cho xe chạy tốc độ thấp, trong khi làn ngoài cùng bên trái ưu tiên để vượt. Tài xế không nên chiếm dụng làn đường này nếu không có nhu cầu vượt xe khác, đồng thời tránh cắt ngang nhiều làn đường cùng lúc, bởi điều này có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.

Trước khi chọn đi trên cao tốc, tài xế cần xác định trước lối ra, việc giảm tốc độ cần thực hiện dần dần và di chuyển trong làn đường phù hợp, kèm ra tín hiệu bằng đèn báo rẽ. Tài xế tuyệt đối không được dừng xe, lùi xe hay đi ngược chiều trên cao tốc, bởi đây là hành vi bị cấm trong luật GTĐB, đồng thời đã có nhiều tai nạn thảm khốc xuất phát từ hành vi này.

Việc di chuyển trong dải tốc độ cho phép là yếu tố quan trọng khi đi trên cao tốc. Ảnh: Quang Anh

Việc chuyển làn trên đường cao tốc đòi hỏi tài xế phải có kỹ năng quan sát, xử lý, phán đoán tình huống và điều khiển phương tiện một cách an toàn và chính xác. Việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn không chỉ giúp bảo vệ bản thân, mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Quang Anh