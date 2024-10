'Tài xế mở cửa ôtô bất cẩn nhưng mắng chửi tôi té tát'

'May mắn toàn mạng sau cú ngã sõng soài vì tài xế mở cửa ôtô đột ngột, nhưng chưa kịp định thần tôi tiếp tục bị ăn chửi té tát'.

Rất nhiều lần tôi gặp họa vì tài xế mở cửa ôtô đột ngột. Cũng may, do tôi đi chậm, thắng kịp hoặc nhanh tay lách xe ra nên vẫn chưa bị tai nạn nghiêm trọng. Mỗi lần như thế, tôi vô cùng bất bình và lớn tiếng với tài xế. Thế nhưng, thay vì xin lỗi do sự bất cẩn của mình, họ lại quay ngược, mắng chửi tôi thậm tệ.

Lúc đó, tôi muốn báo cáo, khiếu nại với CSGT, nhưng lại sợ mình sẽ là người thua vì không có video quay lại làm bằng chứng, mà kể cả có bằng chứng cũng chưa chắc phạt được họ vì chưa gây ra tai nạn. Thế nên, tâm lại ấm ức chịu trận, bỏ qua.

Tất nhiên, không phải ai cũng may mắn toàn mạng như tôi. Qua sự việc người phụ nữ tử vong do tài xế mở cửa ôtô đột ngột ở TP Vũng Tàu mới đây, tôi mong những ai là tài xế hãy có thêm hiểu biết về pháp luật, có đạo đức và lương tâm mỗi khi mở cửa xe. Những kiểu mở cửa ôtô bất cần như vậy chẳng khác nào coi thường mạng sống của người khác".

Đó là chia sẻ của độc giả Trần Trần sau vụ việc người phụ nữ 48 tuổi ở TP Vũng Tàu chạy xe máy va vào cửa tài xế taxi mở bất ngờ, ngã xuống đường, bị ôtô khác cán tử vong hôm 13/10. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hành vi mở cửa ôtô bất cẩn của các tài xế Việt.

Ngày 5/4, một tài xế ôtô năm chỗ ở Nghệ An cũng mở xe cửa bất cẩn khiến người đàn ông 61 tuổi đang lái xe máy chạy phía sau phải bẻ lái sang trái và bị xe tải tông tử vong. Trước đó, vào tháng 9/2023, thai phụ 34 tuổi cũng tông trúng cửa ôtô do tài xế mở đột ngột nên ngã xuống đường và bị xe chở rác phía sau đâm trúng.

>> Mở cửa ôtô - 'ba người nhạy cảm, một người thoát chết'

Cùng chung nỗi bức xúc khi trở thành nạn nhân của những vụ việc tài xế mở cửa ôtô bất cẩn, bạn đọc Coldwind bình luận: "Tôi cũng vừa gặp họa vì hành động mở cửa xe bất cẩn của tài xế. Đó là đường khu dân cư, khá hẹp, trong khi ôtô đậu chiếm hết làn đường bên phải. Tôi cũng hay sợ tài xế mở cửa xe bất ngờ nên chủ động chạy chậm và cách xa, đôi khi phải lấn sang cả làn đường ngược chiều.

Lúc bánh trước của tôi vừa qua cửa một chiếc ôtô đỗ bên đường thì tài xế bất ngờ mở tung cửa trong khi vẫn quay sang ghế phụ để lấy ô. Giật mình đánh lái trong khi trời mưa to, nên tôi ngã nhào. Cũng may do đi chậm nên tôi không bị thương hay hư hỏng xe. Tôi rất bức bội nhưng cũng không dám chửi bới nặng lời vì phép lịch sự. Lúc đó mà tôi cũng đi nhanh thì không biết giờ còn có thể ngồi đây và viết những dòng này không".

"Phải công nhận rất nhiều tài xế mở cửa xe như chốn không người. Họ đậu ở lòng đường mà mở quả cửa hết cỡ thì người đi đường có phép thần thông cũng khó mà né nổi chứ đừng nói phụ nữ tay lái yếu, phản xạ chậm. Người có phán đoán tốt mà gặp tài xế vô ý thức cũng vẫn ngã nhoài mà thôi. Ai đen đủi gặp xe ngược chiều mà tài xế cũng thiếu quan sát, không chủ động phán đoán tình huống phía trước để giảm tốc độ, tránh né thì có lẽ khó mà toàn mạng", độc giả Lão Kim Bài nói thêm.

Làm gì để hạn chế tại nạn khi mở cửa ôtô? Bạn đọc Docco cho rằng: "Tôi thấy ở Việt Nam rất nhiều tài xế mở cửa xe bằng tay trái, chứng tỏ họ không biết gì về an toàn khi thao tác trên đường. Theo đúng nguyên tắc, tài xế thường phải quay người để nhìn kính chiếu hậu xem phía sau có đảm bảo an toàn không trước khí mở cửa xe. Thói quen mở cửa xe bằng tay phải cũng sẽ giúp tài xế rèn được kỹ năng quan sát và thận trọng".

Đồng quan điểm, độc giả Lao Hac nhấn mạnh: "Mỗi người khi đi ôtô cần tuân thủ nguyên tắc an toàn:

1. Đạp thắng và giữ yên chân thắng cho đến khi xe dừng hẳn, về số N, kéo phanh tay, rồi về P.

2. Tháo dây an toàn, nhìn kính chiều hậu, tay trái mở khóa cửa, hé cửa một chút để quan sát.

3. Dùng tay phải để nắm cửa và đẩy hé chừng 15-20 cm, đồng thời tay trái cầm khung cửa và thò đầu nhìn ra phía sau. Động tác cầm thành cửa như vậy là để phòng hờ khi có phương tiện phía sau đi tới bất ngờ thì tài xế có thể thu cửa vào nhanh.

4. Sau khi quan sát đủ an toàn mới mở cửa để đi ra thật nhanh.

Tất cả các động tác trên viết ra thì dài nhưng thực hiện chỉ chừng 10-30 giây. Tiếc rằng rất ít tài xế Việt chịu tuân thủ theo đúng từng bước để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh".

Thành Lê tổng hợp