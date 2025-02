Tài xế lo mất việc vì quá tải cấp đổi bằng lái xe

Nhiều tài xế taxi công nghệ, xe tải lo công việc bị gián đoạn, công ty thay thế khi bằng lái sắp hết hạn nhưng đi cấp đổi tốn thời gian vì nhiều nơi quá tải.

Chiều 18/2, tài xế Công Sơn, 49 tuổi, mệt mỏi ngồi trước phòng tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe ở trường Tiến Bộ, quận Tân Phú, TP HCM. Để đổi bằng lái ôtô sắp hết hạn vào ngày 27/2, ông Sơn gác lại công việc, đi ba ngày liên tiếp đến cơ sở này làm thủ tục. Tuy nhiên, khi nhận giấy hẹn trả hồ sơ vào ngày 31/3, ông hụt hẫng bởi sẽ phải nghỉ việc hơn một tháng trong khoảng thời gian bằng lái hết hiệu lực cho đến khi cấp mới.

Ông Công Sơn, cầm tờ giấy hẹn trả hồ sơ đổi bằng lái vào ngày 31/3 trong khi giấy phép của ông hết hạn ngày 27/2. Ảnh: Đình Văn

Ông Sơn cho biết mua ôtô 5 chỗ trả góp mỗi tháng 5 triệu đồng chạy taxi công nghệ nuôi gia đình. Những đợt trước, khi đổi bằng ông mất khoảng 5 ngày tới một tuần. Nhưng lần này điểm tiếp nhận luôn đông đúc người, ngoài việc chờ lâu, thời gian đổi giấy phép mới kéo dài hơn nên ông lo lắng ảnh hưởng công việc. "Thu nhập bình quân mỗi tháng chạy xe được hơn 20 triệu đồng trang trải sinh hoạt gia đình, trả nợ ngân hàng, bây giờ phải nghỉ gián đoạn chắc chắn chi tiêu cả nhà sẽ xáo trộn", ông Sơn nói.

Tương tự, ông Thanh Tùng, 47 tuổi, từ Tiền Giang lên TP HCM mất hai ngày mới xong thủ tục đổi bằng lái xe hạng C do phải chờ đợi chung với lượng lớn người cũng tới cấp đổi tương tự. Hồ sơ đã xử lý xong nhưng lịch hẹn có bằng mới phải sau ba tuần khi bằng cũ hết hạn, đồng nghĩa trong thời gian này ông không được lái xe vì chưa đủ điều kiện.

Đông ngưởi chờ đợi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại trường Tiến Bộ. Ảnh: Thanh Tùng

Nam tài xế cho biết hàng ngày ông lái xe tải chở thuỷ sản của công ty từ Tiền Giang lên chợ Bình Điền với mức lương hơn 10 triệu đồng. Công việc theo dây chuyền liên tục nên khi ông bị gián đoạn công việc, công ty sẽ phải tìm người mới thay thế. "Chưa lấy được bằng lái, khả năng tôi bị mất việc rất cao", ông Tùng nói và đề xuất cơ quan chức năng có thể linh hoạt, tạm thời chưa xử phạt tài xế có giấy hẹn chậm cấp bằng đợt này nhằm tiếp tục công việc.

Tình trạng người dân tập trung đi cấp đổi giấy phép lái xe ở TP HCM và một số địa phương khác tăng đột biến từ trước Tết Nguyên đán tới nay. Trên địa bàn thành phố, Sở Giao thông Vận tải cho biết một trong những nguyên nhân là nhiều người chưa hiểu đầy đủ quy định khi thực hiện theo Luật Trật tự an toàn giao thông mới, lo các mức phạt, thay đổi hạng bằng lái... nên dồn đến các điểm cấp đổi giấy phép lái xe, gây quá tải.

Lý do khác là nhiều người lo xáo trộn quy trình cấp đổi khi sắp tới việc này chuyển quản lý qua Bộ Công an thay vì Giao thông Vận tải như hiện nay. Nhiều người có giấy phép lái xe còn hạn sử dụng tương đối dài cũng tập trung tới các trường, trung tâm ở TP HCM cấp đổi.

Ngoài ra, do trước đó TP HCM bị thiếu phôi, vật tư in, dẫn đến tồn đọng hơn 170.000 giấy phép lái xe cần cấp đổi cho người dân. Trong khi hồ sơ đăng ký mới tăng cao càng gây áp lực cho các cơ sở cấp đổi.

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP HCM, cho biết gần đây ghi nhận tình trạng tài xế trong các doanh nghiệp thuộc hiệp hội gặp khó khăn khi cấp đổi giấy phép lái xe, bởi nhiều nơi đông đúc, phải chờ đợi nhiều ngày.

Người dân chờ đợi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại Phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe đường Lý Chính Thắng, quận 3, chiều 18/2. Ảnh: Gia Minh

Trước vấn đề trên, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bùi Hòa An cho biết về nguyên tắc, việc cấp đổi giấy phép lái xe không bị gián đoạn, bởi khi chuyển giao sang công an mọi việc vẫn thực hiện liên tục, người dân không nên lo ngại. "Tài xế cần tìm hiểu trước bằng lái của mình cần đổi hay không, đồng thời chú ý thời hạn để sắp xếp thời gian, tránh đổ xô đổi bằng như hiện nay", ông An nói, thêm rằng với lượng hồ sơ tồn cũ do thiếu vật liệu, thiết bị in, Sở cũng đang tập trung giải quyết, dự kiến cuối tháng 3 hoàn tất.

Để giải quyết nhu cầu cấp bách cho người dân và hạn chế quá tải, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tăng ca, tăng giờ làm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trước mắt, các đơn vị ở thành phố chỉ nhận xử lý cấp, đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn. Trong đó, với ôtô chỉ nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại (bị mất) khi bằng lái còn hạn dưới 15 ngày, gồm cả trực tiếp hoặc trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Riêng điểm cấp đổi trực tiếp, trước mắt mỗi ngày sẽ chỉ nhận giải quyết tối đa 250 hồ sơ.

Đối với môtô, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết các đơn vị ưu tiên giải quyết cho những trường hợp cấp lại giấy phép lái xe khi bị mất hoặc hư hỏng không thể sử dụng. Những trường hợp khác tạm thời phải chờ trong thời gian sau.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi đổi giấy phép lái xe, chỉ những người có giấy sắp hết hạn mới đổi. Đơn vị này đã đề nghị các Sở Giao thông Vận tải rà soát, dự báo số lượng phôi giấy phép lái xe cần sử dụng phục vụ cho nhu cầu cấp, đổi đến hết tháng 2. Các Sở Giao thông Vận tải phối hợp công an địa phương chuẩn bị đầy đủ nội dung liên quan nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe để bàn giao ngay khi có yêu cầu; hoàn thành việc cấp giấy phép với trường hợp đã nộp hồ sơ tại các Sở trước thời điểm bàn giao.

Bộ Công an cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải đồng thuận nội dung, hình thức, phương pháp tiếp nhận, bàn giao; phân cấp nhiệm vụ và bố trí nguồn nhân lực ở các cấp. Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ tương ứng Sở Giao thông Vận tải. Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ người dân ngay tại cơ sở...

Đình Văn - Gia Minh