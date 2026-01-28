Tài xế gây tai nạn cho đoàn đi bàn hôn lễ bị khởi tố

Thanh HóaPhan Văn Trường bị cáo buộc không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn khiến xe khách đâm vào xe đầu kéo trên cao tốc làm 4 người chết.

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa khởi tố, tạm giam 4 tháng với Trường, 39 tuổi, trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng 3h30 ngày 14/1, trên cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45, đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ba phương tiện.

Xe khách bẹp nát phần đầu và hông bên phải sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: Lam Sơn

Thời điểm trên, anh Bùi Văn Hồi, 36 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình điều khiển xe đầu kéo lưu thông theo hướng Nghệ An – Hà Nội. Do phía trước xảy ra tai nạn khiến giao thông ùn tắc, anh Hồi cho xe dừng đỗ ở làn đường bên phải theo hướng di chuyển.

Cùng lúc, Phan Văn Trường điều khiển xe khách chở 13 người đi cùng chiều phía sau. Khi còn cách xe đầu kéo khoảng 40 m, Trường đánh lái sang trái để chuyển làn nhưng không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, khiến phần đầu xe khách đâm vào phía sau bên trái xe đầu kéo.

Sau va chạm, xe khách biến dạng, văng sang làn bên trái, sát dải phân cách cứng. Ngay sau đó, anh Nguyễn Anh Tuấn, 34 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe đầu kéo di chuyển phía sau ở làn phải. Dù phát hiện tai nạn và phanh gấp nhưng do khoảng cách quá gần nên đầu xe này đã đâm vào hai phương tiện phía trước.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến bốn người trên xe khách tử vong, gồm: ông Phan Đình Nhân 60 tuổi, ông Trịnh Quyền 64 tuổi, ông Hoàng Bá An 50 tuổi và Võ Đặng Quang Anh 18 tuổi, cùng trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh. Ngoài ra, 6 người bị thương, trong đó có tài xế Phan Văn Trường, phải điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn hôm 14/1. Ảnh: Lam Sơn

Theo đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, ngoài hai lỗi trên, kết quả kiểm tra cho thấy các tài xế liên quan không vi phạm nồng độ cồn, không sử dụng ma túy và các chất kích thích khác.

Nhân chứng kể, hôm bị nạn, xe khách đang chở phái đoàn họ hàng, người thân quen của ông Đặng Hòa từ Hà Tĩnh đi Hưng Yên thăm hỏi nhà trai để bàn việc tổ chức hôn lễ cho con gái Đặng Thị Dung.

Sau khi nhà trai vào dạm ngõ nhà gái ở Hà Tĩnh vài ngày trước, hôm 14/1 theo lời mời, nhà gái đến nhà trai thăm hỏi và bàn tính hôn sự.

Chị Dung không có mặt trên chiếc xe bị nạn do đang ở Tiền Hải chuẩn bị cho buổi đón tiếp, song chuyến đi đã khiến chị mất con trai cả Võ Đặng Quang Anh và cậu ruột Trịnh Quyền. Bố chị - ông Đặng Hòa và một số thân nhân khác đang nguy kịch.

Lê Hoàng