Ba ôtô tông nhau trên cao tốc Bắc Nam, 4 người tử vong

Thanh HóaÔtô khách đâm vào xe đầu kéo đang dừng trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, rồi bị xe khác đâm va khiến 4 người chết, 5 người bị thương, sáng 14/1.

Khoảng 3h40, xe khách 16 chỗ biển Hà Tĩnh chạy hướng Nghệ An - Hà Nội, khi đến xã Đồng Tiến thì đâm vào xe đầu kéo biển Ninh Bình đang dừng đỗ phía trước. Một xe đầu kéo khác chạy phía sau tiếp tục đâm vào hai phương tiện.

Hiện trường tai nạn rạng sáng 14/1. Ảnh: Lam Sơn

Công an xã Đồng Tiến cho biết xe khách chở 11 người, trong đó hai người tử vong tại chỗ, hai người chết trên đường đi cấp cứu. 5 người khác bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ôtô khách và hai xe đầu kéo hư hỏng nặng.

Cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ. Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông giải tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Phương tiện ùn ứ kéo dài sau tai nạn. Ảnh: Minh Tiến

Đoạn cao tốc xảy ra tai nạn có hai làn xe mỗi chiều, không có làn dừng khẩn cấp, mặt đường bằng phẳng, phương tiện được chạy tối đa 90 km/h. Thời điểm tai nạn trời tạnh ráo, nhưng có sương mù làm hạn chế tầm nhìn.

Lê Hoàng