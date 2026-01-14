Chuyến thăm nhà thông gia trở thành ngày tang tóc

Thanh HóaTrên đường từ Hà Tĩnh ra Hưng Yên thăm hỏi nhà trai, bàn chuyện hôn lễ, xe khách chở gia đình cô dâu gặp nạn khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Rạng sáng 14/1, xe khách 16 chỗ biển Hà Tĩnh chở 11 người rời làng Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh hướng về xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Trừ tài xế Phan Văn Trường, 40 tuổi, tất cả hành khách là họ hàng, người thân quen của ông Đặng Hòa, 64 tuổi. Hôm nay, gia đình ông Hòa đến xã Tiền Hải thăm hỏi nhà trai để bàn việc tổ chức hôn lễ cho con gái Đặng Thị Dung.

Đúng 1h30, sau khi ổn định chỗ ngồi, xe chuyển bánh, đi hết đường làng thì vào quốc lộ 1. Ngồi ở hàng ghế thứ tư, ông Đặng Văn Hùng, 54 tuổi, cho biết mới lên xe, đoàn người còn râm ran nói chuyện. Sau chừng 30 phút, xe tắt đèn, hầu hết mọi người chìm vào giấc ngủ và không thắt dây an toàn.

Thời tiết khô ráo, nhưng sương mù. Xe khách chạy khoảng 20 km trên quốc lộ 1 thì rẽ vào cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 rộng bốn làn xe, không có làn dừng khẩn cấp. Đến khoảng 3h40, sau khi vượt gần 200 km, tới xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xe bất ngờ chao đảo mạnh và một tiếng "ầm" vang lên đánh thức mọi người.

Xe khách cắm đầu vào đuôi xe đầu kéo đang dừng phía trước. Ông Hùng bị hất lên đập vào trần xe rồi rơi xuống ghế. Ông Trịnh Quyền, ngồi ở giữa hàng ghế cuối, bị hất lên phía trên cách khoảng hai hàng ghế. Khi mọi người đang hoảng loạn gào khóc, tìm đường thoát thì 2-3 phút sau lại một tiếng "ầm" nữa vang lên.

Xe đầu kéo từ phía sau tông mạnh vào hông bên phải và đẩy xe khách vào gần dải phân cách giữa. Thành bên phải xe biến dạng, một phần đầu bẹp dúm chui dưới gầm xe đầu kéo phía trước. Cả ba phương tiện dính chặt vào nhau, choán gần hết hai làn cao tốc.

Ba phương tiện dính chặt nhau sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 rạng sáng 14/1. Ảnh: Lam Sơn

Sau hai cú đâm liên tiếp, tiếng gào khóc trên xe giảm dần, còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt. Ông Hùng được tài xế mở cửa xe dìu ra ngoài, chứng kiến 3-4 người thân ngồi ở thành bên phải bị ép bẹp giữa mớ sắt thép hỗn độn.

Có người thoi thóp, có người như đã tắt thở, song không có dụng cụ cứu hộ, ông Hùng cho biết. Sau khoảng 20-30 phút, xe cấp cứu tới đưa họ ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tai nạn khiến hai người chết tại chỗ, hai người chết trên đường tới bệnh viện. Họ đều quê xã Đồng Lộc, trẻ nhất 18 tuổi, già nhất 64 tuổi. 5 người khác bị thương, trong đó ba người chấn thương sọ não, cột sống, gẫy chân tay được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội điều trị.

Người thân cho hay cô dâu Đặng Thị Dung, 44 tuổi, từng kết hôn và có hai con. Gần đây, chị quen biết với người đàn ông quê Tiền Hải, dự định tiến tới hôn nhân. Sau khi nhà trai vào dạm ngõ nhà gái ở Hà Tĩnh vài ngày trước, hôm nay theo lời mời, nhà gái đến nhà trai thăm hỏi và bàn tính hôn sự.

Chị Dung không có mặt trên chiếc xe bị nạn do đang ở Tiền Hải chuẩn bị cho buổi đón tiếp, song chuyến đi đã khiến chị mất con trai cả Võ Đặng Quang Anh, 18 tuổi và cậu ruột Trịnh Quyền, 64 tuổi. Bố chị, ông Đặng Hòa, đang nguy kịch.

Vụ tai nạn khiến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 ùn tắc khoảng 3-4 tiếng. Công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Dữ liệu đăng kiểm cho thấy cả ba phương tiện còn hạn kiểm định.

Ông Đặng Văn Hùng bị thương nhẹ vùng mặt. Ảnh: Lê Hoàng

Nằm tại Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, với chấn thương nhẹ ở mặt, ông Hùng đang rối bời vì còn lo hậu sự cho bốn người họ hàng và chăm sóc người đang nằm viện. "Không ai ngờ buổi đi thăm nhà thông gia tương lai lại biến thành ngày tang tóc của gia đình", ông nói.

Lê Hoàng