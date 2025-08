Tài xế dịch vụ đánh giá VinFast Limo Green

Những tài xế dịch vụ mới nhận Limo Green cho rằng xe có thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi, vận hành xe điện tiết kiệm hơn so với xe xăng truyền thống.

Sáng 5/8, những chiếc VinFast Limo Green đầu tiên được bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam. Tại sự kiện, nhiều người dùng chia sẻ sự hào hứng khi nhận được chiếc xe điện mới. "Tôi đến sự kiện từ rất sớm để nhận xe, là một trong những người đầu tiên được hãng bàn giao chiếc Limo Green", anh Ngô Văn Như (Hà Nội) cho biết.

Anh Ngô Văn Như và gia đình nhận xe Limo Green tại sự kiện. Ảnh: Tuấn Vũ

Anh Như là một tài xế chạy dịch vụ, trước đây sử dụng chiếc Hyundai i10 Grand trong nhiều năm. Nói về lý do chuyển sang mẫu MPV thuần điện, anh cho rằng Limo Green kích thước lớn, không gian 7 chỗ rộng rãi, giúp anh đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng. "Xe được sạc pin miễn phí đến hết tháng 6/2027, cũng như việc chạy xe mà không cần đổ xăng, giúp cánh tài xế tiết kiệm nhiều chi phí vận hành'" anh nói.

Với những tài xế mua Limo Green để chạy dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform, GSM đưa chính sách chia sẻ doanh thu đến 90%. "Đây là tỷ lệ chưa từng có trên thị trường gọi xe công nghệ. Kết hợp "combo" này nếu thuận lợi, mình chỉ cần khoảng hơn 2 năm là có thể hoàn vốn đầu tư Limo Green", tài xế Ngô Văn Như chia sẻ.

Những người dùng đầu tiên nhận xe Limo Green sáng 5/8. Ảnh: Tuấn Vũ

Anh Vương Đình Hoàn, một tài xế công nghệ tại Hưng Yên cho biết, sau 2 năm gắn bó chiếc VinFast VF 5, anh thích cảm giác dùng xe điện, có niềm tin với thương hiệu VinFast, nên đã "lên đời" Limo Green và nhận xe sáng 5/8. "Chiếc Limo Green sẽ giúp mình tối ưu dịch vụ, phục vụ được nhiều khách hàng và thu nhập ổn định hơn", anh Hoàn cho biết, thêm rằng trong thời gian sử dụng VF 5, anh có tìm hiểu nhiều mẫu MPV 7 chỗ nhưng chưa ưng ý. "Khi có thông tin về Limo Green, mình cũng là một trong những người đầu tiên đặt cọc để nhận xe sớm".

Ngoài những tài xế dịch vụ, tại lễ bàn giao Limo Green còn có những người dùng mua xe lần đầu cho gia đình. Anh Vũ Xuân Huỳnh (Thanh Xuân, Hà Nội) mua xe để phục vụ nhu cầu di chuyển cho cả nhà. Bên cạnh đó, anh cho biết trong những lúc rảnh rỗi, chiếc MPV 7 chỗ có thể giúp anh tăng thu nhập. Ngoài yếu tố tiết kiệm chi phí, anh đánh giá cao thiết kế của xe.

Dàn xe Limo Green tại lễ bàn giao. Ảnh: Tuấn Vũ

"Dáng xe Limo Green ngoài thực tế đẹp hơn trong ảnh. Tôi đã so sánh và nhận thấy xe này có nhiều ưu điểm hơn đối thủ xe xăng cùng phân khúc nên đã quyết định lựa chọn", anh Huỳnh cho biết. "Xe có trang bị phù hợp với tầm giá 749 triệu đồng đã bao gồm pin, được bảo hành thời gian dài nhất khi so sánh với các đối thủ. Hạ tầng trạm sạc cho xe VinFast giờ đã thuận tiện hơn nhiều so với trước đây".

Hiện, các dòng ôtô điện VinFast được trừ 4% vào giá bán đến hết năm 2025. Nếu chuyển từ xe xăng sang điện, người dùng mua Limo Green được hỗ trợ thêm 15 triệu đồng. Tài xế ở Hà Nội chọn trả góp có thể vay đến 80% giá trị xe, thông qua hợp tác giữa hãng và 12 ngân hàng, đối tác tài chính.

Quang Anh