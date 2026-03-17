Tài xế bị phạt vì dừng xe ngủ trên cao tốc

Khánh HòaLái xe bị phạt tiền 12-14 triệu vì lỗi dừng ở làn khẩn cấp để ngủ trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây địa phận Vân Phong.

Gần 23h ngày 15/3, khi tuần tra trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, CSGT phát hiện xe tải biển số Hà Nội dừng ở làn khẩn cấp mà không có cảnh báo như đèn, cọc tiêu, biển phản quang... Trong khi đó tài xế ngủ trên ghế lái, không biết sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Theo CSGT, tài xế vi phạm lỗi dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, không bật đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng buộc phải dừng xe tại làn dừng khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc thiết bị cảnh báo) phía sau xe tối thiểu 150 m khi buộc phải dừng xe trên phần làn đường xe chạy.

Theo Nghị định 168/2024 về xử lý vi phạm giao thông đường bộ, với lỗi trên tài xế bị phạt 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Dừng ngủ trên cao tốc, lái xe tải bị phạt tiền

Làn dừng khẩn cấp được quy định theo Luật Giao thông chỉ để dừng trong những trường hợp khẩn cấp như sự cố về sức khỏe hoặc sự cố về xe. Về việc như thế nào là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, theo luật sư Đặng Thành Chung, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hiện luật chưa quy định chi tiết những trường hợp nào. Vì vậy việc buồn ngủ (dẫn tới không thể tiếp tục lái xe) có được xếp vào nhóm "sự cố sức khỏe" hay không tùy thuộc vào dữ liệu mà cơ quan chức năng nắm bắt được.

Điều này có nghĩa, không loại trừ trường hợp tài xế quá buồn ngủ dẫn tới mệt mỏi sẽ dừng lại ở làn khẩn cấp để chợp mắt 10-15 phút, nhưng cần đảm bảo các quy định về đặt biển cảnh báo khi dừng, đỗ như đèn khẩn cấp, tam giác phản quang, chóp nón...

Tuy vậy, việc ngủ trên cao tốc dù ở làn khẩn cấp không được cổ súy vì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro dẫn tới va chạm. Hiện nay những tuyến đường cao tốc ở Việt Nam được phân bổ trạm dừng nghỉ đều đặn, vì vậy tài xế cần xác định trước tình trạng sức khỏe, lộ trình trước khi lái xe vào cao tốc.

Nếu buồn ngủ trên cao tốc, xác định trạm dừng nghỉ gần nhất để có thể nghi ngơi, tiếp năng lượng một cách an toàn trước khi tiếp tục hành trình.

Thời gian này, đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đồng loạt tổ chức 10 tổ tuần tra, sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình trên các tuyến cao tốc trọng điểm, gồm: TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm, Vân Phong - Nha Trang. Qua ghi nhận, trên 60 trường hợp dừng, đỗ sai quy định đã bị phát hiện trong ngày 15/3.

Nguyên Vũ