Tài tử Kim Soo Hyun kiện gia đình Kim Sae Ron

Tài tử Hàn Kim Soo Hyun kiện gia đình bạn gái cũ - Kim Sae Ron - và kênh YouTube phát tán ảnh riêng tư của anh.

Theo News1 ngày 20/3, công ty quản lý Gold Medalist cho biết đã ủy thác luật sư bảo vệ danh dự và quyền lợi của Soo Hyun. Công ty tố cáo Kim Se Eui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero, gia đình diễn viên Kim Sae Ron và người tự nhận là dì của Sae Ron vì hành vi phát tán ảnh riêng tư của tài tử.

Theo phía Soo Hyun, bức ảnh anh đứng rửa bát ở nhà của Sae Ron được chụp giai đoạn hai người hẹn hò, khi Kim Sae Ron đã trưởng thành. Việc đưa ảnh nhạy cảm lên chương trình livestream trên YouTube có thể khiến Kim Soo Hyun xấu hổ và bị tổn thương. Luật sư của tài tử cho rằng hành vi phát tán ảnh riêng tư khi chưa được sự đồng ý của người trong hình là vi phạm pháp luật.

Diễn viên Kim Soo Hyun. Ảnh: tvN

Công ty còn cáo buộc Viện Garo Sero đe dọa Kim Soo Hyun khi nói "tiếp tục công khai ảnh tương tự", khiến diễn viên chịu áp lực lớn.

Trong thông cáo, Gold Medalist chia buồn với gia đình Kim Sae Ron vì mất mát sau khi diễn viên qua đời. Tuy nhiên, công ty không thể làm ngơ trước "hành vi trái pháp luật", vì vậy, đưa biện pháp cứng rắn để bảo vệ nghệ sĩ của công ty.

Phía Gold Medalist cho biết từng kiềm chế, nhường nhịn người thân của diễn viên nhưng không thể tiếp tục do gia đình và Viện Garo Sero "tung những thông tin vô căn cứ", ảnh hưởng danh dự của Kim Soo Hyun. Trong khi phía gia đình của Kim Sae Ron cho biết Kim Soo Hyun hẹn hò Sae Ron khi cô vị thành niên, yêu cầu tài tử xin lỗi công khai.

Diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25. Ảnh: News1

Scandal liên quan Kim Soo Hyun nổ ra từ ngày 10/3, khi Viện Garo Sero dẫn lời người thân của Kim Sae Ron, tố cáo tài tử "quan hệ với trẻ vị thành niên", "đòi tiền Kim Sae Ron, đẩy cô đến bước đường cùng".

Hôm 14/3, Soo Hyun thừa nhận yêu Kim Sae Ron từ năm 2019-2020, khi cô trưởng thành. Gold Medalist cho biết đã trả nợ thay Sae Ron, không có chuyện họ gây áp lực bắt diễn viên trả nợ.

Kim Soo Hyun vấp phải làn sóng chỉ trích từ hàng trăm nghìn khán giả châu Á. Một số thương hiệu hủy hợp đồng quảng cáo với tài tử. Anh hoạt động ở làng giải trí 18 năm, là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhiều cô gái nhờ loạt vai diễn trong Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Biệt đội siêu trộm, Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt. Soo Hyun được xem là gương mặt bảo chứng thành công cho các dự án phim truyền hình.

Diễn viên Kim Sae Ron sinh năm 2000, nổi danh từ bé với các phim The Man from Nowhere, A Brand New Life, A Girl at My Door. Cô qua đời ngày 16/2, trùng sinh nhật Kim Soo Hyun. Theo News1, phía cảnh sát nhận định Kim Sae Ron "lựa chọn cực đoan", tuy nhiên cơ quan chức năng không phát hiện di thư.

Năm 2024, Sae Ron đăng ảnh thân mật bên Kim Soo Hyun rồi xóa đi, khiến nhiều fan bất bình, cho rằng cô muốn ăn theo tên tuổi tài tử đình đám châu Á. Kim Soo Hyun sau đó phủ nhận yêu Kim Sae Ron.

Như Anh (theo News1)