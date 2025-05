Tài tử Denzel Washington nhận Cành Cọ Vàng danh dự

Denzel Washington được trao Cành Cọ Vàng danh dự cho sự nghiệp diễn xuất, trong lần đầu góp mặt tại Liên hoan phim Cannes.

Theo Variety hôm 19/5, diễn viên dự buổi ra mắt phim Highest 2 Lowest của đạo diễn Spike Lee, có anh đóng chính. Suốt 50 năm sự nghiệp, lần đầu tiên Denzel Washington xuất hiện tại Cannes.

Denzel Washington trên sân khấu nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự. Ảnh: AFP

Trước buổi công chiếu, giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim - ông Thierry Fremaux - giới thiệu một video tổng hợp các tác phẩm nổi bật của Washington, như phim Malcolm X và Mo Better Blues, Glory và Training Day. Sau đó, đạo diễn Spike Lee trao giải Cành Cọ Vàng danh dự cho diễn viên.

Trên sân khấu, Washington cúi đầu cảm ơn khán giả. Ông nói: "Đây là một điều bất ngờ đối với tôi, nên tôi rất xúc động. Cơ hội tuyệt vời để hợp tác với những người anh em của tôi một lần nữa, và để có mặt ở đây tại Cannes. Trong khán phòng này, chúng tôi có nhiều đặc quyền khi được làm phim, mặc tuxedo và quần áo đẹp, trang điểm và còn được trả tiền cho việc đó. Chúng tôi thật sự được ban phước vượt ngoài mong đợi. Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn các bạn".

Highest 2 Lowest là phiên bản làm lại của High and Low (1963) do đạo diễn Nhật Bản Akira Kurosawa thực hiện, đánh dấu lần hợp tác thứ năm giữa Lee và Washington. Tác phẩm mới lấy bối cảnh New York hiện đại, Denzel Washington trong vai "ông trùm" âm nhạc bị cuốn vào một kế hoạch đòi tiền chuộc. Rapper A$AP Rocky xuất hiện với vai rapper Yung Felon, có thể đánh đổi mọi thứ để đạt được giấc mơ. Phim còn có sự góp mặt của Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Ice Spice, Dean Winters, John Douglas Thompson cùng nhiều diễn viên khác.

Denzel Washington (phải) đóng "ông trùm" âm nhạc trong phim "Highest 2 Lowest". Ảnh: David Lee

Trang Deadline và tạp chí Hollywood Reporter khen diễn xuất của Denzel Washington khi vào vai người đàn ông mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Variety bình luận: "Spike Lee đưa High and Low lên một tầm cao mới, mang đến một bộ phim vừa mang tính giải trí vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hướng đi của nền văn hóa". Tuy nhiên, trang Independent cho rằng các tình tiết được giải quyết sơ sài, không có sự cân bằng, thuyết phục người xem.

Denzel Washington, 71 tuổi, là một trong những diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi bật nhất thế hệ của ông. Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần 50 năm, ông giành hai giải Oscar cho các phim Glory (1989) và Malcolm X (1992). Một số giải thưởng khác của Washington là tượng Tony năm 2010 với vở kịch Fence và Cecil B. DeMille 2016 (giải thành tựu trọn đời của ban tổ chức Quả Cầu Vàng). Năm 2022, ông nhận Huân chương Tự do của Tổng thống.

Denzel Washington trong phim "Malcolm X" Trích đoạn Denzel Washington diễn thuyết trong phim "Malcolm X". Video: Max

Giải Cành Cọ Vàng danh dự lần đầu tiên trao vào năm 2002. Nhiều ngôi sao từng nhận giải gồm Catherine Deneuve, Jane Fonda, Clint Eastwood, Agnès Varda, Jodie Foster, Harrison Ford, Michael Douglas. Năm ngoái, Studio Ghibli của Nhật Bản trở thành tổ chức đầu tiên nhận vinh dự này thay vì cá nhân.

Trước Denzel Washington, tài tử Tom Cruise là người bất ngờ được xướng tên ở sự kiện năm 2022. Hôm 13/5, tài tử Robert De Niro được ban tổ chức trao Cành Cọ Vàng danh dự ở lễ khai mạc.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)