'Bố già' De Niro sẽ nhận Cành Cọ Vàng danh dự

PhápTài tử Robert De Niro sẽ nhận Cành Cọ Vàng danh dự cho cống hiến trong lĩnh vực điện ảnh tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2025.

Hôm 7/4, đại diện ban tổ chức thông báo trên trang chủ liên hoan phim: "Có nhiều gương mặt đại diện cho nghệ thuật thứ bảy, những câu thoại để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng khán giả mê phim. Với phong cách nội tâm, thể hiện qua nụ cười dịu dàng hay ánh mắt nghiêm khắc, Robert De Niro đã trở thành một huyền thoại điện ảnh".

Robert De Niro vào những năm cuối thập niên 1990. Ảnh: Bridgeman Images

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 13/5, đánh dấu 14 năm sau khi ông làm chủ tịch ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng năm 2011. Vào ngày tiếp theo, De Niro gặp gỡ khán giả trong một khóa học nâng cao (masterclass) tại Nhà hát Debussy. Lần gần nhất ông dự thảm đỏ tại đây là lúc ra mắt phim Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese năm 2023.

Trong một tuyên bố gửi đến ban tổ chức, tài tử nói: "Tôi có nhiều cảm xúc sâu sắc đối với Liên hoan phim Cannes. Trong thời điểm hiện tại khi có quá nhiều điều trên thế giới chia rẽ chúng ta, Cannes mang mọi người lại gần nhau - những người kể chuyện, nhà làm phim, người hâm mộ và bạn bè. Nó mang lại cảm giác thân thuộc, giống như trở về nhà".

Theo giới chuyên môn, sự xuất hiện của Robert De Niro trong những tác phẩm đầu tay góp phần làm nổi bật thế hệ nhà làm phim tài năng ở thành phố New York, Mỹ, đưa họ đến gần với Hollywood. Ngay từ những bộ phim hợp tác đạo diễn Brian De Palma, tài tử gắn chặt vào những nhân vật phản anh hùng. The Wedding Party, Greetings và Hi, Mom! tạo nên phong cách chỉ đạo của Brian De Palma và lối diễn xuất của Robert De Niro.

Trailer Raging Bull Trailer "Raging Bull", một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi Robert De Niro. Video: Chartoff-Winkler Productions

Xuất thân từ đường phố, ông mang đến lối diễn thách thức các quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức, làm tăng thêm sức hấp dẫn cho những vai diễn. Sau này, tài năng của ông bùng nổ sau ống kính máy quay của đạo diễn Martin Scorsese. Tình bạn của hai huyền thoại bắt đầu năm 1973 với phim Mean Streets, lấy bối cảnh khu Little Italy.

Suốt sự nghiệp, De Niro thường hóa côn đồ, ông trùm, biến chúng thành dạng vai đặc trưng của ông. Nhân vật Vito Corleone trong The Godfather Part II, do Francis Ford Coppola đạo diễn, mang về cho tài tử tượng vàng Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc. Năm 1976, ông đến Liên hoan phim Cannes với hai dự án: 1900 của Bernardo Bertolucci và Taxi Driver của Martin Scorsese - tác phẩm giành giải Cành Cọ Vàng năm đó.

Trong thập niên 1990, ông biến hóa với thể loại hài kịch, như Mad Dog and Glory của John McNaughton hay Jackie Brown do Quentin Tarantino thực hiện. De Niro cũng sản xuất và đạo diễn, thành lập công ty Tribeca Productions cùng Jane Rosenthal vào năm 1989. Bộ phim đầu tay do ông đạo diễn - A Bronx Tale - ra mắt năm 1993, The Good Shepherd phát hành 13 năm sau đó.

Từ năm 2000 trở đi, ông góp mặt trong nhiều dòng phim, thương mại lẫn nghệ thuật, thậm chí lồng tiếng hoạt hình. Năm 2002, Robert De Niro sáng lập Liên hoan phim Tribeca, nhằm gắn kết cộng đồng thông qua điện ảnh, xoa dịu nỗi đau sau vụ khủng bố 11/9, đồng thời hỗ trợ phục hồi kinh tế cho thành phố New York. Gần đây. De Niro đóng chính Zero Day và Alto Knights, đều ra mắt đầu năm nay.

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer "Killers of the Flower Moon", Robert de Niro xuất hiện từ giây thứ 41. Video: Apple TV +

Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 diễn ra từ ngày 13 đến 24/5. Các đề cử sẽ được công bố vào ngày 10/4 (giờ Paris). Minh tinh người Pháp Juliette Binoche - đóng chính The Pot-au-Feu của đạo diễn Trần Anh Hùng - làm chủ tịch ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng. Tài tử Pháp Laurent Lafitte dẫn dắt lễ khai mạc và bế mạc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Variety hôm 4/4, trưởng ban tổ chức Thierry Fremaux cho biết ông và các thành viên tuyển chọn phim vẫn còn phải xem 50 bộ phim để hoàn thành danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng (Official Selection). Giới phê bình dự đoán có sự góp mặt của nhiều nhà làm phim Mỹ, gồm Jim Jarmusch, Spike Lee, Richard Linklater, Kelly Reichardt, Ari Aster, Kristen Stewart và Wes Anderson.

Quế Chi (theo Festival Cannes, Variety)