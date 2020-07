Tài tử Broadway qua đời vì Covid-19

MỹTài tử Nick Cordero - từng phải cưa chân vì Covid-19 - qua đời sau hơn ba tháng chống chọi bệnh, hưởng dương 41 tuổi.

Ngày 6/7, vợ nam diễn viên - Amanda Kloots - viết trên Instagram: "Chúa có thêm một thiên thần trên thiên đường. Chồng tôi qua đời sáng nay. Gia đình cùng hát và cầu nguyện khi anh nhẹ nhàng từ trần. Tôi tuyệt vọng và đau đớn. Tôi không tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu anh ấy. Nick là một ánh sáng rực rỡ, thân thiện với mọi người". Cô cũng cảm ơn các bác sĩ tận tình chăm sóc anh và bạn bè, người hâm mộ động viên gia đình suốt thời gian qua.

Vợ đăng ảnh Nick Cordero thông báo tài tử qua đời. Ảnh: Instagram.

Theo Variety, Nick Cordero được ghi nhận dương tính nCoV từ cuối tháng 3, điều trị ở Los Angeles (Mỹ). Anh nguy kịch, phải thở máy, điều trị bằng ECMO (máy thở oxy ngoại bào) và hôn mê.

Hôm 19/4, Amanda Kloots thông báo chồng phải cưa chân do xuất hiện huyết khối (cục máu đông) trong quá trình điều trị. Anh hết hôn mê từ đầu tháng 5 nhưng không thể cử động, trò chuyện. Nick ra hiệu bằng mắt khi giao tiếp với mọi người, trả lời các câu hỏi có hoặc không. Vợ cho biết Nick tụt hơn 30 kg trong quá trình chữa bệnh.

Nick Cordero sinh năm 1978, là diễn viên Canada hoạt động tại Mỹ ở cả sân khấu và phim ảnh. Anh từng nhận đề cử giải Tony (được ví như "Oscar nhạc kịch") với vở Bullets Over Broadway (2014). Tài tử góp mặt trong 10 phim, trong đó có Going in Style (2017) và Inside Game (2019).

Nick Cordero hát "Running" Nick Cordero hát "Running". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Variety)