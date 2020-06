Sao Broadway sụt 30 kg vì Covid-19

MỹNick Cordero - tài tử phải cưa chân vì nhiễm nCoV - sụt 30 kg, không thể nói chuyện hay di chuyển vì bệnh tật.

Ngày 18/6, Amanda Kloots - vợ diễn viên - viết trên Instagram: "Anh ấy rất yếu, không thể di chuyển và các cơ bắp đang teo lại. Nick từng là người vạm vỡ, nay sụt gần 30 kg. Bác sĩ nói bạn chỉ có thể tăng cân trở lại khi di chuyển được. Họ cho anh ấy dùng các loại thực phẩm giàu protein và năng lượng để chống lại bệnh. Nhưng điều quan trọng là Nick cần đi lại được".

Nick Cordero khi chưa nhiễm bệnh, bên vợ - Amanda Kloots. Ảnh: Filmmagic.

Theo Kloots, chồng cô hết hôn mê từ đầu tháng 5, nhưng hiện chưa thể trò chuyện. Nick ra hiệu bằng mắt khi giao tiếp với mọi người, trả lời các câu hỏi có hoặc không. Diễn viên gặp vấn đề huyết áp cao, hiện được truyền máu liên tục.

Nick Cordero sinh năm 1978, là diễn viên Canada hoạt động tại Mỹ ở cả sân khấu và phim ảnh. Anh từng nhận đề cử giải Tony (được ví như "Oscar nhạc kịch") với vở Bullets Over Broadway (2014). Tài tử góp mặt trong 10 phim, trong đó có Going in Style (2017) và Inside Game (2019). Diễn viên nhận kết quả dương tính nCoV vào tháng 4, điều trị ở Los Angeles (Mỹ). Anh nguy kịch, phải thở máy, điều trị bằng ECMO (máy thở oxy ngoại bào) và hôn mê.

Nick Cordero hát "Running" Nick Cordero thể hiện tài năng ca hát. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo People)