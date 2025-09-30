Tại sao vệ sinh răng miệng kém dễ mắc bệnh?

Có phải vệ sinh răng kém dễ gây giảm tuổi thọ, mắc bệnh đường hô hấp và HPV đúng không, phòng ngừa như thế nào? (Lương Thủy, 26 tuổi, Lạng Sơn)

Trả lời:

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy vệ sinh răng có liên quan đến sức khỏe răng miệng và tuổi thọ của con người. Khoang miệng của con người có nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Khi vệ sinh kém, mảng bám tích tụ trên răng và nướu tạo điều kiện cho các vi khuẩn tích tụ nhiều hơn, dễ gây sâu răng, mất răng...

Lười đánh răng hoặc đánh răng không đúng cách, vi khuẩn tích tụ trong miệng có thể di chuyển đến đường hô hấp dưới gây viêm phổi, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), đồng thời dễ tạo điều kiện cho virus cúm, HPV xâm nhập. Trong đó, nhiễm HPV là nguyên nhân chủ yếu gây ung thư vòm họng.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, giúp tăng tuổi thọ, bạn nên vệ sinh răng miệng đúng như đánh răng tối thiểu hai lần một ngày, thường xuyên súc miệng họng bằng nước muối sinh lý và kiểm tra răng định kì. Khi ra đường, đến nơi đông người, bạn nên đeo khẩu trang. Chế độ ăn nên đa dạng thực phẩm, đủ chất dinh dưỡng giúp nâng cao thể trạng kết hợp thường xuyên vận động và sử dụng biện pháp an toàn khi yêu.

Lười đánh răng, vệ sinh răng miệng không đúng cách dễ làm vi khuẩn tích tụ trên răng, nướu dễ gây sâu răng, mắc bệnh về đường hô hấp, tiểu đường, tim mạch. Ảnh: Vecteezy

Trong các bệnh kể trên, cúm, HPV đã có vaccine phòng ngừa. Vaccine cúm có bốn loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn, loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Trẻ dưới 9 tuổi nếu chưa chủng ngừa cần tiêm hai mũi cơ bản, cách nhau tối thiểu một tháng, sau đó tiêm nhắc một mũi hàng năm. Trẻ từ 9 tuổi trở lên và người lớn tiêm một mũi và tiêm nhắc một mũi hằng năm.

Vaccine HPV có hai loại gồm Gardasil và Gardasil 9, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Trong đó, vaccine Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm cho nữ giới tuổi 9-26. Bé gái 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil cách nhau 6-12 tháng. Người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi.

Vaccine Gardasil 9 giúp phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho nam và nữ tuổi 9-45. Lịch tiêm cho người từ 9 đến dưới 15 tuổi gồm hai mũi cách nhau tối thiểu 6 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Bác sĩ Phạm Văn Phú

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC