Tại sao vệ sinh răng miệng kém dễ giảm tuổi thọ?

Có phải vệ sinh răng kém dễ gây giảm tuổi thọ, mắc bệnh đường hô hấp và HPV, phòng ngừa như thế nào? (Lương Thủy, 26 tuổi, Lạng Sơn)

Trả lời:

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy vệ sinh răng có liên quan đến sức khỏe tổng thể và tuổi thọ của con người. Khoang miệng của con người có nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Khi vệ sinh kém, mảng bám tích tụ trên răng và nướu tạo điều kiện cho các vi khuẩn tích tụ nhiều hơn, dễ gây sâu răng, mất răng...

Lười đánh răng hoặc đánh răng không đúng cách, vi khuẩn tích tụ trong miệng có thể di chuyển đến đường hô hấp dưới gây viêm phổi, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Đồng thời, mọi người cũng dễ nhiễm các loại virus lây qua đường hô hấp như cúm hoặc virus HPV nếu có quan hệ bằng đường miệng. Trong đó, nhiễm HPV là nguyên nhân chủ yếu gây ung thư vòm họng.

Lười đánh răng, vệ sinh răng miệng không đúng cách dễ làm vi khuẩn tích tụ trên răng, nướu dễ gây sâu răng, mắc bệnh về đường hô hấp, tiểu đường, tim mạch. Ảnh: Vecteezy

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, giúp tăng tuổi thọ, bạn nên vệ sinh răng miệng đúng như đánh răng tối thiểu hai lần một ngày, thường xuyên súc miệng họng bằng nước muối sinh lý và kiểm tra răng định kì. Khi ra đường, đến nơi đông người, bạn nên đeo khẩu trang.

Chế độ ăn nên đa dạng thực phẩm, đủ chất dinh dưỡng giúp nâng cao thể trạng kết hợp thường xuyên vận động và sử dụng biện pháp an toàn khi yêu.

Ngoài ra, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Vaccine cúm hiện có các loại của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn, nhắc lại một mũi hằng năm để duy trì miễn dịch.

Vaccine HPV có hai loại gồm Gardasil và Gardasil 9, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Trong đó, vaccine Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm cho nữ giới tuổi 9-26. Bé gái 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil cách nhau 6-12 tháng. Người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi.

Vaccine Gardasil 9 giúp phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho nam và nữ tuổi 9-45. Lịch tiêm cho người từ 9 đến dưới 15 tuổi gồm hai mũi cách nhau tối thiểu 6 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Bác sĩ Phạm Văn Phú

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC