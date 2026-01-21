Tại sao trẻ khỏi RSV thường bị khò khè kéo dài?

Con tôi 10 tháng tuổi, từng bị viêm phổi do virus hợp bào hô hấp RSV, phải nhập viện nhưng giờ vẫn còn khò khè, nguyên nhân là gì? (Minh Sang, 33 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Virus hợp bào hô hấp RSV lây qua đường hô hấp và gián tiếp qua vật dụng nhiễm virus. Trẻ dưới 2 tuổi dễ mắc và biến chứng nặng do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ hẹp, phổi chưa trưởng thành.

Khi viêm nhiễm, đường thở phù nề, tiết nhiều dịch gây bít tắc, dẫn đến khó thở, suy hô hấp, thậm chí phải thở oxy hoặc thở máy. Sau khi khỏi, niêm mạc phế quản vẫn kích ứng 3-6 tuần, dẫn đến trẻ thường ho, khò khè, thở nhanh.

Trẻ đã mắc RSV vẫn có nguy cơ tái nhiễm cao: 50% sau 2 tháng, 67% sau 8 tháng, nhiều trẻ mắc lặp lại 2-3 lần trong hai năm. Do đó, cần theo dõi kỹ và đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường như thở nhanh, rút lõm lồng ngực, sốt cao, tím tái, bỏ bú.

Hiện điều trị RSV chủ yếu là hỗ trợ, trong khi bệnh dễ lây nhiễm, trẻ mắc bệnh thường trở nặng rất nhanh. Đặc biệt, RSV thường gia tăng vào mùa lạnh do thời tiết lạnh, ẩm, ít nắng khiến virus tồn tại lâu hơn.

Trẻ nhỏ được phụ huynh đưa đi tiêm kháng thể đơn dòng RSV phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Tuấn Anh

Bạn nên phòng bệnh cho con bằng cách giữ ấm cơ thể cho trẻ, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, tránh cho trẻ tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh. Cho trẻ tiêm kháng thể đơn dòng RSV cũng là cách giúp trẻ phòng tái nhiễm bệnh hiệu quả.

Kháng thể đơn dòng RSV Niservimab do Tập đoàn Sanofi, Pháp đưa về Việt Nam, hiệu quả bảo vệ 5-6 tháng, giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện do viêm phổi, viêm tiểu phế quản do RSV cho trẻ. Kháng thể tiêm cho trẻ từ 1 ngày tuổi đến 24 tháng tuổi, kể cả trẻ sinh non, mắc bệnh mạn tính...

Về phác đồ, trẻ từ 1 ngày tuổi đến 12 tháng tuổi tiêm một mũi, liều lượng căn cứ theo cân nặng. Trẻ dưới 5 kg tiêm 0,5 ml, còn trẻ từ 5kg trở lên tiêm 1 ml. Trẻ trên 12-24 tháng tuổi nguy cơ cao mắc RSV phác đồ hai mũi, mỗi mũi 1 ml ở hai vị trí khác nhau trong một ngày.

Bác sĩ Hoa Tuấn Ngọc

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC