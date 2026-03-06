Tại sao tiêm đủ các mũi vaccine HPV vẫn cần tầm soát định kỳ?

Tôi tiêm ba mũi vaccine phòng 9 chủng HPV, nhưng bác sĩ vẫn khuyến cáo tầm soát HPV và ung thư cổ tử cung. Điều này có cần thiết không? (Thùy Linh, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Các hướng dẫn y tế hiện tại khuyến nghị phụ nữ đã tiêm vaccine vẫn cần tuân thủ lịch tầm soát định kỳ giống như người chưa tiêm. Lý do, vaccine HPV không có tác dụng điều trị những trường hợp đã nhiễm HPV từ trước thời điểm tiêm, không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư cổ tử cung do HPV hay các tổn thương tiền ung thư. Trong khi đó, ung thư cổ tử cung thường tiến triển âm thầm, khó nhận biết, chủ yếu được phát hiện thông qua các xét nghiệm tầm soát thực hiện đúng thời điểm.

Việc tầm soát HPV và ung thư cổ tử cung được khuyến cáo cho phụ nữ từ 21 đến 65 tuổi. Trong đó, 30-49 tuổi là giai đoạn việc sàng lọc mang lại hiệu quả cao nhất trong phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư và góp phần giảm nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung.

Theo khuyến cáo chung, phụ nữ từ 21 đến dưới 30 tuổi nên làm xét nghiệm Pap smear mỗi 3 năm. Từ 25 tuổi trở lên, xét nghiệm HPV được ưu tiên thực hiện mỗi 5 năm nhằm phát hiện sớm nguy cơ nhiễm các chủng HPV nguy cơ cao. Từ 30-65 tuổi có thể lựa chọn xét nghiệm HPV hoặc kết hợp HPV và Pap smear mỗi 5 năm để tăng hiệu quả phát hiện sớm.

Trong trường hợp có yếu tố nguy cơ như tiền sử tổn thương cổ tử cung, suy giảm miễn dịch, nhiễm HIV hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường, lịch tầm soát sẽ được điều chỉnh linh hoạt và sát hơn tùy tình trạng cụ thể.

Tiêm đủ các mũi vaccine HPV vẫn cần tầm soát định kỳ để sớm phát hiện bệnh. Ảnh: Vecteezy

Hiện Việt Nam lưu hành hai loại vaccine phòng virus HPV là Gardasil và Gardasil 9, hiệu quả bảo vệ đến trên 90% chống lại các type có trong vaccine. Chẳng hạn, vaccine HPV Gardasil phòng 4 type 6, 11, 16, 18; còn vaccine thế hệ mới Gardasil 9 phòng 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58.

Tuy nhiên, HPV có khoảng 200 chủng khác nhau với khoảng 40 chủng lây qua đường tình dục và các bệnh ở đường sinh dục. Do đó, bạn vẫn có nguy cơ nhiễm các chủng không có trong vaccine.

Vì vậy, ngoài tiêm vaccine và thực hiện tầm soát định kỳ, phụ nữ nên duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, giữ vệ sinh vùng kín đúng cách và chủ động khám phụ khoa khi có dấu hiệu bất thường như ra khí hư bất thường, đau khi quan hệ hoặc chảy máu.

ThS.BS Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC