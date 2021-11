Tại sao tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn nhiễm Covid-19?

Xin hỏi bác sĩ tại sao người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh? (Nguyen Quang Huong, Đức)

Trả lời:

Chào anh/chị,



Vaccine ngừa Covid-19 có hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm, biến chứng nghiêm trọng và tử vong do Covid-19. Hầu hết những người mắc Covid-19 đều chưa được chích ngừa. Tuy nhiên, bất kỳ loại vaccine nào, kể cả vaccine Covid-19, không có hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm 100%, nên một số người đã được tiêm chủng đầy đủ vẫn có nguy cơ mắc Covid-19.



Tình trạng lây nhiễm ở người đã được chích ngừa đầy đủ được gọi là "lây nhiễm đột phá sau tiêm vaccine". Người đã được tiêm chủng đầy đủ và bị lây nhiễm đột phá sau tiêm vaccine sẽ bị bệnh nhẹ, ít triệu chứng, ít bị biến chứng nặng hơn so với người chưa được tiêm chủng và mắc Covid-19.



Ngay cả khi người đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 đầy đủ xuất hiện triệu chứng thì triệu chứng của họ có xu hướng nhẹ hơn ở người chưa được chích ngừa. Điều này có nghĩa là khả năng phải nhập viện hoặc tử vong ở những người này thấp hơn rất nhiều so với những người chưa được tiêm chủng.



Cần lưu ý, người bị lây nhiễm đột phá sau khi chích vaccine vẫn có thể truyền bệnh cho người khác. Vì vậy, sau tiêm phòng vaccine Covid-19 bạn vẫn phải thực hiện đúng 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

THS.BS Ngô Thị Kim Phượng

Quản lý vùng KV miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống VNVC