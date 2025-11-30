Tại sao thường đau bụng khi chạy bộ?

Chạy bộ đường dài có thể làm gián đoạn và kích thích quá trình tiêu hóa, đồng thời giải phóng hormone cortisol gây cảm giác đau nhức bụng, muốn đi vệ sinh.

Đau bụng khi chạy bộ rất phổ biến, nhất là ở người chạy đường dài. Một nghiên cứu trên 145 người chạy marathon tại Mỹ cho thấy nam giới gặp phải tình trạng khó chịu đường tiêu hóa ở 84% số lần chạy trong 30 ngày, tỷ lệ này ở nữ giới là 78%.

Người chạy marathon có thể gặp triệu chứng đau nhức bụng, cảm giác muốn đi vệ sinh dữ dội hay thậm chí buồn nôn, tiêu chảy, làm chậm tốc độ và khó hoàn thành buổi chạy. Các nhà nghiên cứu cho rằng chứng đau bụng khi chạy bộ bắt nguồn từ chính cơ chế hoạt động của việc chạy bộ, các yếu tố về chế độ ăn uống và nội tiết tố.

Khi chạy trong thời gian dài, lượng máu vốn thường chảy đến hệ tiêu hóa chuyển hướng sang hệ tim mạch. Điều này có thể làm gián đoạn và kích thích quá trình tiêu hóa. Trong khi tình trạng này xảy ra, cơ thể vẫn chuyển động lên xuống để tiếp tục chạy. Chuyển động này góp phần tạo cảm giác cần đi vệ sinh vì chất thải bị xô đẩy quanh ruột và trào ngược axit dạ dày.

Cuối cùng, chạy bộ khiến cơ thể giải phóng các hormone như cortisol. Chúng mang lại cảm giác dễ chịu, tạo ra cảm giác hưng phấn với người chạy, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và làm tăng thêm sự khó chịu trong quá trình tập luyện sức bền.

Người chạy đường dài nên ăn trước khi chạy 1-3 giờ. Ảnh minh họa: VM

Không có cách chữa khỏi đau bụng khi chạy bộ, nhưng có một số cách phòng ngừa, giúp giảm triệu chứng.

Điều chỉnh chế độ ăn uống: Thay đổi chế độ ăn uống có thể cải thiện hiệu suất chạy cũng như giảm khó chịu trong quá trình tập luyện và thi đấu. Chế độ ăn ít đường và carbohydrate được chứng minh có tác động tích cực đến các vấn đề tiêu hóa khi tập luyện. Chế độ ăn này tránh bột mì và sữa, chất tạo ngọt nhân tạo, mật ong và nhiều loại rau củ quả. Người chạy cũng nên chú ý đến thời điểm tiêu thụ thực phẩm và đồ uống. Tránh ăn uống ngay trước khi tập luyện vì có thể gây đau bụng dữ dội khi vận động.

Bổ sung lợi khuẩn: Đường ruột khỏe mạnh và đi đại tiện đều đặn có thể giúp bạn ít bị khó chịu trong các bài tập sức bền. Sử dụng men vi sinh, thực phẩm bổ sung lợi khuẩn để tăng cường sức khỏe đường ruột, khả năng tiêu hóa và ít phải đi vệ sinh trong quá trình chạy.

Uống đủ nước: Chuột rút, buồn nôn và đau bụng khi chạy có thể là hậu quả của việc cơ thể không được cung cấp đủ nước. Bổ sung nước trước và trong khi chạy đường dài rất quan trọng. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước có thể làm cho chuột rút và kích ứng tiêu hóa tồi tệ hơn. Giải pháp an toàn là hình thành uống đủ nước thường xuyên và sử dụng đồ uống bổ sung điện giải ngay trước và sau khi chạy.

Ngay cả những vận động viên chuyên nghiệp tham gia nhiều giải marathon mỗi năm cũng thỉnh thoảng bị đau bụng trong khi chạy. Do đó, hãy tìm ra thói quen phù hợp với cơ thể và tuân thủ trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu để giảm đau bụng. Nhiều người chạy bộ cho hay duy thói quen ăn uống nhất định khi tham gia các giải marathon, bao gồm ăn cùng một loại thức ăn nhẹ trước khi chạy và cùng một loại thực phẩm phục hồi cơ thể sau mỗi lần chạy.

Người thường xuyên bị đau bụng khi chạy bộ có thể đang mắc một tình trạng khác. Hội chứng ruột kích thích (IBS) hay bệnh celiac có các triệu chứng tương tự đau bụng khi chạy bộ nhưng có thể do các yếu tố và hoạt động khác gây ra.

Bạn nên đến bác sĩ khám nếu gặp các triệu chứng như tiêu chảy và chuột rút hơn một lần một tuần; táo bón thường xuyên; buồn nôn, đầy hơi và chướng bụng dù có chạy bộ hay không; đại tiện thường xuyên đi phân lỏng hoặc có máu.

Anh Ngọc (Theo Healthline)