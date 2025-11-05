Tại sao ở Việt Nam gọi là 'chỉ' vàng mà không phải là gram vàng?

Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao người Việt không mua vàng bằng gram hay ounce như nhiều nước khác, mà lại dùng đơn vị 'chỉ'?

Trong đời sống hàng ngày, ai cũng từng nghe qua những cụm như 'một chỉ vàng', 'năm chỉ vàng' – đặc biệt trong những dịp cưới hỏi, đầu tư hay tiết kiệm. Nhưng ít ai dừng lại để hỏi: 'Tại sao lại là chỉ vàng, mà không phải gram hay ounce như quốc tế?'.

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mở ra cả một câu chuyện thú vị về văn hóa, lịch sử và thói quen kinh tế của người Việt. Không ít người đùa rằng, 'mua vàng phải tính bằng chỉ mới sang', nhưng đằng sau cách nói dân dã đó là cả một hệ thống đo lường truyền thống lâu đời.

Tại sao ở Việt Nam gọi là 'chỉ' vàng mà không phải là gram vàng? Ảnh minh họa.

Từ xưa, người Việt đã dùng lượng, chỉ, phân, ly để đo kim loại quý - và đơn vị ấy vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay.

Trong khi thế giới quy đổi vàng bằng gram hay ounce, người Việt vẫn trung thành với 'chỉ' vàng - một cách đo vừa gần gũi, vừa tiện lợi, vừa mang màu sắc dân tộc. Điều đặc biệt là: 1 chỉ vàng tương đương 3,75 gram - con số mà hầu như ai đi mua vàng cũng thuộc nằm lòng, dù không cần học qua trường lớp nào!

Câu đố này không chỉ khiến bạn bật cười, mà còn giúp ta thêm trân trọng nét độc đáo trong cách người Việt gìn giữ thói quen và ngôn ngữ qua thời gian.

Vậy theo bạn, đơn vị 'chỉ' vàng xuất phát từ đâu và có nguồn gốc như thế nào?

Mộc Trà