Mì tôm là cách gọi quen thuộc của người Việt đối với mì ăn liền nhưng tại sao lại gọi như thế chưa chắc ai cũng biết.

Trong đời sống hàng ngày, có những thứ rất quen thuộc nhưng khi hỏi đến không ít người ngơ ngác vì không rõ nó xuất phát từ đâu. Điển hình là câu: "Tại sao mì ăn liền gọi là mì tôm dù không có con tôm nào?". Chỉ một gói mì bình dân thôi, nhưng lại giấu trong đó cả một bí mật thú vị.

Tại sao mì ăn liền gọi là 'mì tôm' dù không có con tôm nào? Ảnh minh họa.

Nhiều người nghe xong liền "xoắn não": có phải nhà sản xuất quên bỏ tôm, hay là con tôm đã... trốn mất trong nước súp? Có người lại hài hước: "Gọi là mì tôm để ăn cho... sang miệng"... Nhưng sự thật có phải như vậy?

Mì tôm có lẽ là món ăn gần như người Việt Nam nào cũng đã từng ăn, thậm chí còn là món quen thuộc. Dù hiện nay nó có nhiều mẫu mã hơn, nhiều gia vị hay nguyên liệu hơn nhưng cách gọi vẫn không thay đổi. Tại sao lại như vậy?

Mộc Trà