Tại sao một số nước tiêm vaccine liều tăng cường?

Tôi nghe nói một số nước áp dụng người có miễn dịch kém nên tiêm mũi 3 vaccine Covid-19, xin hỏi bác sĩ tại sao cần tiêm 3 mũi thay vì 2 mũi? ( Trương Tùng, TP HCM)

Trả lời:

Ủy ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) đã xem xét bằng chứng về sự an toàn và hiệu quả của các mũi tiêm bổ sung đối với một số nhóm người cụ thể có hệ thống miễn dịch hoạt động không tốt, do bệnh tật hoặc do thuốc. Sau đó Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng bỏ phiếu nhất trí đề nghị tiêm mũi thứ ba cho một nhóm người rất hẹp: 2,7% người Mỹ có hệ miễn dịch yếu nhất - những người không có khả năng được bảo vệ đầy đủ từ những mũi tiêm ban đầu.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng thường không được bảo vệ bằng phác đồ vaccine hai liều của Moderna và Pfizer-BioNTech. Theo CDC, khoảng 40-44% số người nhập viện vì mắc Covid-19 nặng sau khi tiêm bị suy giảm miễn dịch. Những người bị suy giảm miễn dịch nhiễm nCoV cũng có nhiều khả năng truyền bệnh cho những người họ sống cùng. Các nghiên cứu tổng kết cho thấy một liều bổ sung là an toàn cho hầu hết những người bị suy giảm miễn dịch và tăng cơ hội được bảo vệ chống lại virus.

Ngày 11/10, nhóm chuyên gia Cố vấn Chiến lược (SAGE) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đưa ra khuyến cáo người suy giảm miễn dịch cần được tiêm vaccine Covid-19 tăng cường. Theo nhóm chuyên gia, do những người này ít có khả năng đáp ứng đầy đủ với vaccine nếu chỉ tiêm theo liều tiêu chuẩn và có nguy cơ trở thành ca bệnh nặng khá cao.

Theo hướng dẫn của CDC cập nhật ngày 7/10, liều vaccine tăng cường nên được tiêm cho một số người tiêm vaccine Pfizer-BioNTech. Nhóm cần tiêm nhắc lại liều tăng cường vaccine Pfizer là những người từ 65 tuổi trở lên và người lớn 50-64 tuổi có các bệnh lý mạn tính hoặc nguy cơ cao bao gồm cả bệnh nhân ung thư, nhiễm HIV và béo phì.

Những người 18-49 tuổi có các tình trạng bệnh lý có thể được tiêm nhắc lại vaccine Pfizer dựa trên lợi ích và nguy cơ của từng cá nhân. Những người từ 18-64 tuổi có nguy cơ cao bị phơi nhiễm và lây truyền Covid-19 do môi trường nghề nghiệp hoặc điều kiện cư trú cụ thể có thể được tiêm nhắc lại vaccine Pfizer dựa trên lợi ích và nguy cơ của cá nhân họ. Các đề xuất này có thể thay đổi trong tương lai khi có nhiều dữ liệu hơn.

Ngày 14/10, Hội đồng chuyên gia cố vấn của Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã ra khuyến nghị tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Moderna cho một số nhóm có nguy cơ cao tại Mỹ. Liều lượng mũi tiêm thứ 3 là 50 microgram, chỉ bằng một nửa so với hai mũi đầu tiên.

Tại Việt Nam, số ca nhiễm giảm chứng tỏ trong cộng đồng đã có miễn dịch ít nhiều. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục phủ vaccine, tiêm đủ 2 mũi. Nếu có đủ ngồn cung vaccine và đủ bao phủ, có thể tính đến tiêm liều căng cường cho các nhóm đối tượng có miễn dịch kém.

Thạc sĩ, bác sĩ Calvin Q Trinh

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM