Tại sao đốt than trong phòng kín nguy hiểm chết người?

Trả lời:

Vào mùa lạnh, nhu cầu đốt than để sưởi ấm tăng lên, số ca nhập viện vì ngộ độc khí CO cũng tăng theo.

Đốt than tổ ong, than củi trong điều kiện thiếu khí sẽ sản sinh ra khí CO2 và CO, là hai khí không cần thiết đối với cơ thể. Trong đó, CO là loại khí cực độc, không màu, không mùi nên nhiều người không biết. Khi hít phải khí này, nạn nhân dần cảm thấy khó thở rồi ngất hoặc lịm đi ngay khi đang ngủ.

Nạn nhân hít phải khí CO thường sẽ bị tổn thương não và tim, nhẹ thì mắc các bệnh hô hấp như hen, viêm phế quản, viêm phổi, nặng hơn có thể tử vong. Tùy thuộc vào mức độ và thời gian tiếp xúc, nạn nhân bị ngộ độc CO có thể bị tổn thương hô hấp hoặc hệ thần kinh và tử vong nếu không được phát hiện.

Nhóm người già và trẻ nhỏ, những người hệ hô hấp yếu, sức đề kháng kém dễ gặp nguy hiểm, hậu quả nặng nề hơn.

Đốt than trong nhà, phòng để sưởi cũng có nguy cơ gây hỏa hoạn hoặc bỏng nặng.

Khi nghi ngờ nạn nhân có tiếp xúc với khí CO như lò sưởi, bếp than, cần làm thông thoáng không khí trước rồi đưa nạn nhân thoát khỏi vùng có khí CO để tiếp xúc với oxy. Nếu bệnh nhân thở yếu, ngừng thở phải thổi ngạt ngay bằng hô hấp nhân tạo miệng - miệng hay miệng - mũi rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Nói chung, bạn tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín. Trường hợp phải dùng bếp than để đun nấu, nên đặt bếp ở nơi thông thoáng. Không đặt lò than trong phòng ngủ, nơi kín gió. Không đốt qua đêm.

Trong thời tiết lạnh, gia đình có thể chuẩn bị đèn sưởi để sưởi ấm. tránh gió lùa. Duy trì nhiệt độ phòng 26-28 độ C và giữ ấm khi ra ngoài để phòng bệnh.

Bác sĩ Lê Hoàn

Khoa Nội tiết Hô Hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội