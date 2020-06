Tại sao đàn ông nên chăm sóc da?

Làn da nam giới sinh nhiều chất nhờn, dễ bị dày dính, độ ẩm thấp, kém đàn hồi, tăng sắc tố hơn làn da phụ nữ.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, cho biết da nam giới thường gặp tình trạng viêm do chất nhờn, mụn trứng cá, sạm da, da sần sùi thô ráp; nặng thì mụn mủ, mụn bọc... Nhiều người chủ quan, cho rằng làn da nam giới khỏe mạnh, không cần chăm sóc nhiều.

"Thực chất, da nam giới có lớp sừng dày hơn nữ 20% nhưng độ ẩm kém hơn, nhất là sau 40 tuổi. Chỉ số sắc tố melanin cao, độ đàn hồi da kém và độ pH da tăng dần theo tuổi. Nếp nhăn trên da cũng nhiều hơn", bác sĩ Thanh nói.

Làn da nam giới sinh nhiều chất nhờn hơn, dễ bị dày dính và hình thành nút chặn lỗ chân lông. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây sưng, đỏ, mủ và nhiều tổn thương khác.

Do đặc thù giới tính, nam giới ít để ý chăm sóc làn da, bảo vệ da, chống nắng. Do đó đàn ông có cảm giác da khỏe hơn (dày, rám nắng), ít nhạy cảm do ít chịu tác động hóa chất trong mỹ phẩm hơn da nữ giới.

Làn da nam giới dễ dày dính, nhiều chất nhờn, độ đàn hồi kém hơn da nữ giới. Ảnh: Balding beards

Bác sĩ khuyên đàn ông nên chăm sóc da với các bước đơn giản. Cụ thể, tẩy sừng da hai đến ba lần mỗi tuần; làm sạch da mỗi ngày. Có thể thoa giữ ẩm hoặc dưỡng da mỗi tối, bôi kem chống nắng hai lần mỗi ngày trước khi ra đường.

Mỹ phẩm dành cho nam giới cũng tương tự sản phẩm cho nữ. Chỉ cần lưu ý vấn đề thẩm mỹ khi thoa trên da, sao cho không màu, ít bóng nhày.

Người thường xuyên làm việc ngoài trời cần chống nắng đúng cách và cung cấp đủ nước cho cơ thể. Nắng nóng dễ phá hủy những thành phần giúp da săn chắc và tươi trẻ như collagen, elastin, acid hyaluronic, dẫn đến hiện tượng nhăn nheo da, giảm tiết nhờn, da thiếu ẩm...

Khi lớp ẩm tự nhiên này yếu đi, da dễ bị tấn công tiếp bởi nắng và những tác hại khác của môi trường. Khi đó, hệ thống bảo vệ da chống lại vi trùng và chất lạ xâm nhập cũng giảm đi, da dễ bị nhiễm trùng hoặc hư hại nặng hơn.

Thùy An