Tại sao cần đo huyết áp trước tiêm vaccine Covid-19?

Đo huyết áp nhằm đánh giá tình trạng huyết động của người bệnh, tiên lượng nguy cơ phản ứng có thể xảy ra sau tiêm.

Anh Hoàng Văn Nam, 30 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội, sức khỏe bình thường, không mắc bệnh nền, đến tiêm vaccine theo lịch hẹn. Phải chờ lâu, nhất là khâu kiểm tra và đo huyết áp dưới thời tiết nắng nóng, khiến anh không hài lòng. Anh cho rằng việc đo huyết áp trước tiêm phòng vaccine vừa làm chậm tiến độ tiêm, vừa không cần thiết vì anh hoàn toàn khỏe mạnh và đã tự đo huyết áp tại nhà.

Cũng nhiều lần đi tiêm song do huyết áp tăng đột ngột, ông Ngọc Hùng, 65 tuổi, vẫn chưa hoàn thành được mũi tiêm nào. Lần đo gần nhất là ngày 28/8, chỉ số huyết áp đo sàng lọc trước khi tiêm là 185/90 mmHg, về nhà đo lại còn 150/86 mmHg. Ông không có tiền sử tăng huyết áp, song bác sĩ giải thích là do tâm lý, tuổi cao nên đến nơi tiêm thì huyết áp tăng. Tình trạng này gọi là "tăng huyết áp áo choàng trắng". Ông được hẹn sang hôm khác đến tiêm.

Bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết Hội đồng chuyên môn về khám sàng lọc trước tiêm chủng của Bộ Y tế đã trao đổi và thảo luận rất kỹ là cần đo huyết áp trong khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine Covid-19. Lý do là đo huyết áp giúp đánh giá tình trạng huyết động (lưu thông máu) của người đến tiêm vaccine xem có ổn định hay không, nhận biết người đó có huyết áp bình thường (từ 90/60 mmHg đến 120/90 mmHg), hoặc có bệnh nền tăng huyết áp hay huyết áp thấp.

Chỉ số huyết áp đo trước khi tiêm là căn cứ để so sánh và đánh giá dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng. Theo quy định, mỗi người sau tiêm vaccine sẽ được theo dõi tại điểm tiêm chủng 30 phút, khi có dấu hiệu bất thường sẽ được đo lại huyết áp và so sánh với trị số huyết áp trước khi tiêm. Từ đó, bác sĩ có thể đánh giá người đó có bị phản ứng phản vệ (khi huyết áp giảm < 90/60 mmHg hoặc huyết áp tối đa giảm > 30 mmHg so với trị số huyết áp trước khi tiêm), hay lên cơn tăng huyết áp (khi huyết áp tối đa tăng > 30 mmHg so với trị số huyết áp trước khi tiêm).

Ví dụ, một người có huyết áp trước khi tiêm là 140/90 mmHg, là mức huyết áp hàng ngày của người này. Ngay sau khi tiêm vaccine, người này cảm thấy khó chịu, chóng mặt, tê bì quanh môi, huyết áp chỉ còn 100/60 mmHg, tức là đã tụt 40 mmHg so với huyết áp trước tiêm, có thể chẩn đoán người đó bị sốc phản vệ.

"Mức huyết áp 100/60 mmHg sau tiêm có thể là bình thường với nhiều người, song với người tăng huyết áp thì đã bị tụt huyết áp (sốc phản vệ) và cần được xử lý cấp cứu ngay lập tức", bác sĩ Điền nhấn mạnh.

Vì vậy, đo huyết áp giúp bác sĩ khám sàng lọc phát hiện những người có huyết áp bất thường để tư vấn và tiên lượng như: người có bệnh nền cao huyết áp thì cần thận trọng với cơn nhịp nhanh, cơn tăng huyết áp sau tiêm; người có cơ địa huyết áp thấp cần lưu ý phân biệt với phản ứng phản vệ, tụt huyết áp sau tiêm.