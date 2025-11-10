Tại sao ăn món nhiễm khuẩn sau nhiều ngày mới ngộ độc?

Sau khi nhiễm khuẩn do độc tố từ thức ăn, triệu chứng có thể xuất hiện ngay hoặc nhiều ngày sau mới xảy ra tùy vào cơ địa mỗi người, lượng vi khuẩn, độc tố mà vi khuẩn tạo ra.

Bác sĩ Phạm Thái Ngọc Long, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175, lý giải như trên sau 6 ngày liên tiếp nhận 130 bệnh nhân cấp cứu do ngộ độc sau ăn bánh mì mua tại hai tiệm bánh chung một hệ thống ở Gò Vấp và Bình Thạnh (cũ). Hơn 100 bệnh nhân cấp cứu ở 12 bệnh viện khác. Tổng cộng, Sở Y tế ghi nhận đến sáng 10/11 có hơn 253 người vào viện cấp cứu, hiện 96 người nằm viện, số còn lại điều trị ngoại trú.

Các bệnh nhân, chung gia đình, chung nhóm bạn bè hoặc chung công ty, cho biết mua bánh mì ở tiệm trên ăn vào ngày 5/1, ngay sau đó một số người đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt phải nhập viện; nhiều người khác 1-2 ngày sau hoặc nhiều ngày tiếp theo mới có triệu chứng nặng. Một số người triệu chứng nhẹ tự điều trị tại nhà, sau đó nặng dần nên nhập viện.

Theo bác sĩ Long, bệnh nhân vào viện có các triệu chứng điển hình của nhiễm khuẩn Salmonella. Những triệu chứng này có thể xuất hiện một ngày sau khi ăn, có trường hợp sau 4-5 ngày. Triệu chứng thường giảm khi được điều trị kháng sinh sớm. Phần lớn bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú, nhưng trường hợp nôn ói nhiều, tiêu chảy kéo dài, mất nước nặng cần nhập viện theo dõi và điều trị nội trú để đảm bảo an toàn.

"Ngộ độc do Salmonella thường triệu chứng nặng và nguy hiểm hơn so với một số vi khuẩn gây ngộ độc phổ biến khác như E.coli", bác sĩ Long giải thích.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - nơi tiếp nhận 52 ca ngộ độc, cũng ghi nhận những trường hợp sau vài ngày mới xuất hiện triệu chứng thì thường nhẹ và không rầm rộ như trong ba ngày đầu. Thời điểm xuất hiện triệu chứng phụ thuộc vào tác nhân gây bệnh, sức đề kháng cá nhân, lượng vi khuẩn ăn vào. Người ăn nhiều vi khuẩn hoặc sức đề kháng yếu thường biểu hiện nặng trong 24 giờ đầu, còn người ăn ít hoặc sức đề kháng tốt thì biểu hiện nhẹ hơn.

"Sau 4-5 ngày mà không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì thường không đáng lo ngại", bác sĩ Công trấn an, thêm rằng hai ngày qua một số phụ huynh đưa trẻ nhỏ vào viện khám do lo lắng ngộ độc dù không triệu chứng. Trường hợp này bác sĩ vẫn cho trẻ nằm viện theo dõi 1-2 ngày.

Vi khuẩn Salmonella phát triển trong thực phẩm như pate, thịt nguội, rau củ muối. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tiến triển đến nhiễm trùng máu và suy đa tạng. May mắn, các trường hợp điều trị tại viện đều tiến triển tốt, hiện ổn định sức khỏe, theo bác sĩ Công.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS Võ Đăng Toàn, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết triệu chứng ngộ độc Salmonella kéo dài vài ngày đến một tuần. Với người vốn khỏe mạnh (không có bệnh nền), điều trị đúng cách bằng thuốc kháng sinh phù hợp, bù nước và điện giải, giảm triệu chứng, vài ngày sẽ hồi phục. Biến chứng nặng có thể xảy ra ở người già, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền.

Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các bác sĩ khuyến cáo ăn chín uống sôi, không ăn đồ sống hoặc quá hạn sử dụng. Tách biệt thực phẩm sống và chín, đậy kín thức ăn, hâm nóng lại thức ăn thừa trên 70 độ C trước khi ăn. Bảo quản lạnh thực phẩm, không để quá hai giờ ở nhiệt độ thường. Rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, giữ vệ sinh bếp và dụng cụ nấu nướng sạch sẽ.

Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách. Đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, tiêu chảy, nôn ói, đau bụng... thay vì tự ý điều trị tại nhà. Cửa hàng buôn bán thực phẩm chế biến sẵn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo quản lạnh dưới 5 độ C. Người bán cần được tập huấn về an toàn vệ sinh, rửa tay sát khuẩn trước khi chế biến và trước khi ăn. Khi phát hiện thực phẩm có mùi lạ, cần ngừng sử dụng ngay.

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân ngộ độc hàng loạt người ở TP HCM. Hiện chưa có kết luận ngộ độc, tuy nhiên những ngày qua vẫn rải rác nhiều người nhập viện liên quan "ăn bánh mì". Hai tiệm bán bánh mì trên đã tạm ngưng hoạt động.

Lê Phương