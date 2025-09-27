Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

TP HCMNhiều người ở phường Long Bình, nôn ói, đau bụng sau ăn bánh mì tại một xe đẩy tại chung cư, trong đó 3 trẻ vào cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Việt.

Theo báo cáo của bệnh viện gửi Sở Y tế TP HCM sáng 27/9, 3 bệnh nhi gồm hai anh em ruột (4 và 7 tuổi), bé gái (13 tuổi), vào cấp cứu cách đây ba hôm, với các triệu chứng sốt cao, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng. Các bác sĩ chẩn đoán cả ba bị nhiễm trùng đường ruột. Người nhà cho biết các bé đều ăn bánh mì mua tại cùng một địa điểm trong khu chung cư trước khi có triệu chứng.

Đến chiều 26/9, hai bé trai hồi phục và được xuất viện, bé gái tiếp tục được theo dõi, điều trị. Bác sĩ xác định tác nhân gây ra các triệu chứng trên nghi ngờ do vi khuẩn từ thực phẩm.

Một trường hợp nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì ở tiệm trên. Ảnh: Bệnh nhân cung cấp

Ngoài ba trường hợp này, nhiều người khác cũng cho biết gặp phải tình trạng tương tự và đến cấp cứu tại các cơ sở y tế khác nhau. Cơ quan chức năng hiện chưa có thống kê đầy đủ về tổng số người bị ảnh hưởng cũng như tình trạng của họ.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM xác nhận đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hai năm gần đây, Việt Nam liên tiếp ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, đặc biệt liên quan đến các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Bánh mì, một món ăn phổ biến, đã trở thành nguồn gây ra các vụ ngộ độc nghiêm trọng với hàng trăm nạn nhân tại Đồng Nai và Hội An. Nguyên nhân chính thường là nhiễm khuẩn Salmonella và E. coli từ các nguyên liệu không đảm bảo vệ sinh như pate, thịt và rau sống.

