Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM tiếp tục tăng

Số người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP HCM tăng lên hơn 235 tính đến sáng 10/11, cấp cứu ở 13 bệnh viện, hiện 96 người điều trị nội trú.

Trưa 10/11, đại diện Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP HCM cho biết hiện đa số bệnh nhân ổn định sức khỏe. Một bệnh nhân nặng (kèm bệnh nền) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại Bệnh viện Quân y 175, nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhất với 131 người, hiện còn 23 ca điều trị nội trú, không có trường hợp nặng. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận 26 ca, trong đó 13 người điều trị tại Khoa Tiêu hóa, một ca điều trị hồi sức tích cực nhưng hiện đã ổn định sức khỏe.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị 52 ca, hiện còn 34 bệnh nhân nằm viện. Trong đó, một trường hợp có kết quả cấy máu dương tính với khuẩn Salmonella, đáp ứng tốt kháng sinh. Một ca nặng đang thở máy vì suy hô hấp do viêm phổi, nguyên nhân chính là bệnh nền. Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình đang điều trị thai phụ 28 tuổi, thai 34 tuần, hiện sức khỏe mẹ và thai nhi đều ổn.

Một số cơ sở khác ghi nhận số ít bệnh nhân, như Bệnh viện Bình Dân một ca đã xuất viện, Bệnh viện Quốc tế Becamex 9 ca đang điều trị nội trú, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây 7 ca. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, Đa khoa Khánh Hội mỗi nơi một ca, đều nhẹ. Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận hai bệnh nhi, sức khỏe ổn định. Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 1 và 3) mỗi nơi 2 ca. Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận một ca, triệu chứng nhẹ, xin về điều trị ngoại trú.

Số bệnh nhân trên lần lượt nhập viện từ ngày 5/11 đến nay. Họ có chung triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt sau khi ăn bánh mì mua tại hai tiệm bán bánh mì chung một hệ thống tại Gò Vấp và Bình Thạnh (cũ). Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc thực phẩm. Hiện cơ quan chức năng chưa kết luận nguyên nhân gây ngộ độc.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Hạnh Hoàng

Sở Y tế TP HCM đã báo cáo UBND TP và Bộ Y tế về vụ ngộ độc hàng loạt, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện thu dung, phân loại, xử trí theo phác đồ ngộ độc thực phẩm. Dữ liệu lâm sàng và xét nghiệm cho thấy phần lớn bệnh nhân có biểu hiện nhiễm khuẩn đường ruột, nhiều khả năng do Salmonella- tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm TP HCM phối hợp lực lượng chức năng thành lập đoàn điều tra. Hai cơ sở bán bánh mì đã tạm ngừng hoạt động, toàn bộ thực phẩm và nguyên liệu bị niêm phong, lấy mẫu kiểm nghiệm. Đoàn kiểm tra đang mở rộng xác minh các trường hợp liên quan tại nhiều bệnh viện để xác định nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Lê Phương