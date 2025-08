Tái khởi động hạng mục dân sự sân bay Phan Thiết

Lâm ĐồngCông ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (thuộc Sun Group) đề xuất khởi công hạng mục dân dụng của Sân bay Phan Thiết vào ngày 19/8 tới, sau thời gian dài dự án tạm dừng.

Ngày 5/8, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính cùng các đơn vị chuyên môn rà soát báo cáo, thẩm định đề xuất của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nhà đầu tư trước đó gửi văn bản xin chuyển hình thức đầu tư hạng mục dân dụng sân bay từ BOT sang đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư, đồng thời đề xuất được khởi công vào ngày 19/8 tới.

Đường nối tuyến ĐT 706B vào Sân bay Phan Thiết hiện đã hoàn thành. Ảnh: Việt Quốc

Sân bay Phan Thiết là dự án lưỡng dụng (quân sự - dân sự), quy hoạch từ năm 2013, tổng diện tích hơn 543 ha tại xã Thiện Nghiệp (nay là phường Mũi Né). Ban đầu là sân bay cấp 4C, sau được Thủ tướng cho phép nâng cấp lên cấp 4E, với đường băng dài 3.050 m, công suất nhà ga dự kiến 2 triệu khách mỗi năm.

Dự án từng khởi công năm 2015 nhưng sau đó dừng lại. Tới tháng 4/2021, dự án được tái khởi động. Hiện các hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đảm trách đã hoàn thành, đưa vào huấn luyện tổ bay. Trong khi đó, phần dân dụng do UBND tỉnh Bình Thuận phụ trách lại chậm tiến độ do phải điều chỉnh quy mô, thay đổi hình thức đầu tư.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết trước đây. Ảnh: UBND tỉnh Bình Thuận cũ

Công ty CP Rạng Đông từng là nhà đầu tư BOT nhưng sau điều chỉnh quy mô, tỉnh đã tìm nhà đầu tư mới. Tháng 3/2025, tại lễ ký kết hợp tác với UBND tỉnh Bình Thuận cũ, đại diện Vietnam Airlines cho biết nếu hạng mục dân dụng hoàn tất sớm, hãng sẽ mở đường bay đến Phan Thiết từ năm 2026.

Việt Quốc