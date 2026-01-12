Tài khoản của Bruno Fernandes bị hack

AnhTiền vệ Bruno Fernandes trở thành nạn nhân của vụ tấn công mạng trên nền tảng X, khi hàng loạt bài đăng kỳ lạ, phản cảm và nhắm vào giới chủ đội bóng bất ngờ xuất hiện.

Sau trận Man Utd thua Brighton 1-2 ở vòng ba Cup FA tối 11/1, tài khoản X của Fernandes bất ngờ đăng tải nhiều nội dung bất thường, cho thấy đã bị tin tặc kiểm soát. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện sở hữu hơn 4,5 triệu người theo dõi trên nền tảng này.

Một số bài đăng sau khi tài khoản mạng xã hội của Bruno Fernandes bị hack.

Bài đăng đầu tiên gây chú ý với nội dung: "Gia nhập Macclesfield FC. Hào hứng cho tương lai", ám chỉ đội bóng hạng sáu nước Anh vừa loại đương kim vô địch Crystal Palace khỏi Cup FA.

Sau đó là thông điệp mang tính tự tôn: "Cuối cùng thì tôi vẫn luôn là người chiến thắng. Dù thế nào đi nữa", kèm biểu tượng túi tiền.

Tài khoản này tiếp tục đăng nhiều nội dung nhạy cảm, trong đó có những phát ngôn mang tính xúc phạm nhằm vào nữ cầu thủ Alisha Lehmann và người nổi tiếng trên mạng xã hội KSI. Đáng chú ý nhất là bài viết kêu gọi: "Hãy loại bỏ INEOS" - công ty của tỷ phú Jim Ratcliffe, cổ đông thiểu số và đang phụ trách mảng bóng đá tại Man Utd.

Sự việc nhanh chóng khiến người hâm mộ hoang mang, tràn vào phần bình luận để chất vấn. Không lâu sau, tài khoản chính thức của Man Utd thông báo: "Tài khoản X của Fernandes đã bị hack. Người hâm mộ không nên tương tác với bất kỳ bài đăng hay tin nhắn nào từ tài khoản này".

Tuy nhiên, tin tặc tiếp tục chia sẻ lại thông báo trên và mỉa mai: "Mọi người nhớ cảnh giác trước các vụ hack".

Man Utd thông báo tài khoản mạng xã hội của Bruno Fernandes bị hack.

Trong suốt đêm qua, tài khoản của Fernandes còn đăng nhiều nội dung gây sốc khác như lời thách đấu FIFA, so sánh quyền Anh, câu hỏi khiêu khích "Các bạn không thấy giải trí sao?", hay thậm chí chia sẻ lại hình ảnh bảng tỷ số trận Man Utd thua Liverpool 0-7 tại Anfield năm 2023.

Một bài trả lời nhắm vào tài năng trẻ Shea Lacey - cầu thủ 18 tuổi nhận thẻ đỏ trước Brighton - cũng gây tranh cãi khi viết ngắn gọn: "Đừng để xảy ra lần nữa nhé".

Đến nửa đêm, các bài đăng vẫn tiếp tục xuất hiện, trong khi Man Utd gấp rút phối hợp để giành lại quyền kiểm soát tài khoản. Trước sự cố, tài khoản của Fernandes hoạt động từ tháng 4/2019, có hơn 500 bài đăng, với cập nhật gần nhất là lời tri ân cột mốc 300 trận khoác áo Man Utd hồi tháng 10.

Bruno Fernandes phản ứng trong trận Man Utd thua Brighton 1-2 ở vòng ba Cup FA trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 10/1/2026. Ảnh: Reuters

Hôm qua, Fernandes đá trọn 90 phút nhưng không thể giúp Man Utd đi tiếp ở Cup FA. Trận thua 1-2 khiến "Quỷ đỏ" chỉ còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh và chạm mốc tệ nhất kể từ năm 1915 về số lượng trận đấu trong một năm.

Man Utd chuẩn bị có liền hai trận đấu khó khăn tại Ngoại hạng Anh, gặp Man City trên sân nhà ngày 17/1 và làm khách của Arsenal ngày 25/1. Đây là những trận có thể sớm định đoạt tham vọng cạnh tranh top 4 cũng như cả mùa giải của họ.

Hồng Duy (theo Daily Mail)