Sydney nới lỏng loạt biện pháp ngăn Covid-19

Sydney, thành phố lớn nhất Australia, nới lỏng nhiều hạn chế chỉ một tuần sau khi dỡ lệnh phong tỏa nhờ tốc độ tiêm vaccine Covid-19 tăng nhanh.

80% dân số trên 16 tuổi tại bang New South Wales đã hoàn thành liệu trình hai mũi vaccine Covid-19 vào cuối tuần trước, khiến Sydney quyết định dỡ bỏ thêm nhiều hạn chế và sẵn sàng sống chung với đại dịch. Trước đó, giới chức Australia cam kết nới lỏng dần các hạn chế khi tỷ lệ tiêm vaccine đạt 70%, 80% và 90%.

Dân Sydney sẽ không cần đeo khẩu trang tại các văn phòng và thêm nhiều người có thể tụ họp trong nhà và ngoài trời. Học sinh mầm non, lớp một và lớp 12 tại Sydney quay lại trường học từ ngày 18/10. Tất cả học sinh còn lại sẽ quay lại lớp học vào tuần tới.

Dân Sydney dùng bữa tại một cửa hàng đồ ăn ngày 11/10. Ảnh: Reuters.

Các cửa hàng bán lẻ, quán rượu và phòng tập gym được tiếp nhận thêm nhiều khách hàng đã tiêm vaccine. Các câu lạc bộ ban đêm được phép phục vụ đồ uống tại chỗ và đám cưới không bị giới hạn số lượng khách tham gia.

Số ca nhiễm mới tại bang New South Wales tiếp tục giảm. Bang này ghi nhận 265 ca nhiễm mới trong tuần qua, thấp nhất trong 10 tuần. New South Wales đầu tháng 9 ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục là 1.599.

Trong khi đó, bang Victoria lân cận báo cáo 1.903 ca nhiễm mới. Giới chức Victoria ngày 17/10 thông báo thủ phủ Melbourne dự kiến dỡ lệnh phong tỏa vào ngày 22/10, khi bang này nhiều khả năng đạt mốc 70% dân số được tiêm vaccine trong vài ngày tới. 5 triệu dân Melbourne đang trong đợt phong tỏa kéo dài, bắt đầu từ ngày 5/8, đây là đợt phong tỏa thứ 6 tại đây trong đại dịch.

Australia ghi nhận 143.204 ca nhiễm và 1.532 ca tử vong, tăng 2.171 và 16 ca. Nước này từ bỏ chiến lược không Covid-19 sau khi thừa nhận khó ngăn chặn biến chủng Delta. Tuy nhiên, một số bang của Australia thông báo họ có thể trì hoãn mở cửa trở lại dù tỷ lệ tiêm chủng cao hơn do lo ngại số ca nhiễm tăng vọt có thể làm áp đảo hệ thống chăm sóc y tế của họ.

Thế giới ghi nhận 241.354.505 ca nhiễm nCoV và 4.909.108 ca tử vong, tăng lần lượt 296.829 và 4.038, trong khi 216.863.858 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Nga báo cáo thêm 34.303 ca nhiễm và 997 ca tử vong, tổng số lần lượt 7.958.384 và 223.312. Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới và ghi nhận số ca tử vong cao nhất châu Âu.

Giới chức Nga cho biết tiến độ tiêm vaccine chậm chạp khiến số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh. hiếu các hạn chế nghiêm ngặt cũng được cho là nguyên nhân khiến nCoV lây lan, dù một số địa phương ở Nga ra quy định quét mã QR để ra vào địa điểm công cộng.

Điện Kremlin cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng của thấp đến "không thể chấp nhận", song trì hoãn tái áp đặt các hạn chế lớn và yêu cầu giới chức phải đảm bảo "nền kinh tế tiếp tục hoạt động". Chính phủ Nga đánh giá hệ thống y tế của đất nước không bị quá tải và đã sẵn sàng tiếp nhận số lượng bệnh nhân ngày càng tăng.

Cuba ghi nhận 934.965 ca nhiễm và 8.058 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 2.197 và 21 ca.

Giới chức Cuba đang xem xét thực hiện thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 do nước này sản xuất ở trẻ em dưới hai tuổi, do mức độ an toàn cao đã được chứng minh trong các thử nghiệm trước đó cũng như trong chiến dịch tiêm chủng toàn quốc.

Bộ trưởng Y tế Jose Angel Portal Miranda nhấn mạnh Cuba sẽ là nước đầu tiên trên thế giới nối lại dạy học trực tiếp với toàn bộ học sinh được tiêm chủng vào tháng 11. Toàn bộ trẻ em và thanh thiếu niên từ 2-18 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều Soberana 02, chiếm 92% trẻ em ở nước này, số còn lại là trẻ dưới hai tuổi.

Hầu hết trường học tại Cuba đóng cửa từ tháng 3/2020 và học sinh theo dõi các bài học qua truyền hình. Năm học mới của Cuba bắt đầu ngày 6/9 và học sinh nước này phải tiếp tục học từ xa tới khi tất cả trẻ em đủ điều kiện được tiêm vaccine Covid-19.

Cuba là nước đầu tiên tại Mỹ Latinh phát triển vaccine Covid-19 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp, vốn không yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ rất thấp như một số loại vaccine dùng công nghệ ARN thông tin (mRNA) đã được cấp phép khẩn cấp.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)