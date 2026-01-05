Swiatek mỉa mai Sabalenka và Kyrgios

Cựu số một thế giới Iga Swiatek cho rằng trận 'đại chiến giới tính' giữa Aryna Sabalenka và Nick Kyrgios là vô nghĩa với quần vợt thế giới.

"Không, tôi không xem. Tôi không xem những thứ như thế", Swiatek trả lời trong họp báo ở giải United Cup hôm 4/1, khi được hỏi về trận đấu của Sabalenka và Kyrgios gần đây.

Kyrgios đánh bại Sabalenka sau hai set 6-3, 6-3 ở trận biểu diễn tại Dubai cuối tháng trước, gợi nhớ trận đấu tương tự giữa Billie Jean King và Bobby Riggs cách đây 52 năm. Dù là trận đấu giải trí, diễn biến cuộc so tài Kyrgios và Sabalenka không mấy thú vị. Sabalenka chơi trên mặt sân nhỏ hơn nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho Kyrgios, trong khi tay vợt Australia lộ rõ thể lực suy yếu khi gần như không thi đấu trong mùa 2025.

"Tôi không nghĩ trận đấu đó liên quan gì tới thay đổi xã hội hay bất kỳ chủ đề quan trọng nào", Swiatek nói thêm. "Quần vợt nữ hiện có vị thế riêng, những câu chuyện tuyệt vời để kể và không nhất thiết phải so sánh với quần vợt nam. Không cần sự cạnh tranh nào giữa nam và nữ".

Swiatek trong buổi dạo phố ở Sydney, Australia hôm 4/1. Ảnh: UC

Ngay cả huyền thoại Billie Jean King cũng cho rằng không cần thiết tổ chức trận đấu giữa Sabalenka và Kyrgios. Theo bà, chiến thắng năm 1973 của bà trước Riggs mang ý nghĩa khác, khi Riggs nổi tiếng "trọng nam khinh nữ" và trận đấu đó giúp thay đổi vị thế quần vợt nữ vào thời điểm văn hóa xã hội khác xa hiện tại.

"Điều duy nhất giống nhau giữa hai trận là một nam đấu với một nữ", King nói. "Tất nhiên, tôi đã hy vọng Sabalenka thắng. Nhưng dù thế nào, tính chất của trận đấu không như nửa thế kỷ trước".

Swiatek thì mong nhà tổ chức tạo thêm nhiều giải đồng đội hỗn hợp nam nữ như United Cup, sự kiện thường niên khởi động cho Australia Mở rộng. Cô nói: "Đây mới là nơi người hâm mộ có thể cảm thấy hào hứng, tự hào khi theo dõi các trận đấu khi những tay vợt đơn có cơ hội chơi đôi nam nữ cùng nhau. Điều đó sẽ gây ra sự hấp dẫn hơn nhiều so với một trận biểu diễn".

United Cup đang diễn ra ở hai thành phố Perth và Sydney, được xem như sự kiện khởi động quan trọng cho Grand Slam Australia Mở rộng khởi tranh từ 18/1. 18 đội tuyển được chia làm 6 bảng, chọn 6 đội nhất và 2 đội nhì hay nhất vào đấu loại trực tiếp. Giải năm nay có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Iga Swiatek (Ba Lan), Coco Gauff, Taylor Fritz (Mỹ), Alexander Zverev (Đức) hay Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp).

Vy Anh