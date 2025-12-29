Kyrgios thắng Sabalenka ở 'đại chiến giới tính'

UAETay vợt nam số 671 thế giới Nick Kyrgios hạ tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka 6-3, 6-3 ở trận đấu đặc biệt giữa hai giới tính.

Trong trận đấu tối 28/12, mỗi tay vợt chỉ được giao bóng một lần, không có giao bóng hai, đồng thời phần sân của Sabalenka được thu hẹp khoảng 9% nhằm hạn chế lợi thế về sức mạnh và tốc độ của Kyrgios.

Dù chỉ đấu sáu trận ATP trong ba năm gần nhất vì chấn thương, cựu số 13 thế giới Kyrgios vẫn áp đảo tay vợt nữ hay nhất hiện nay với bốn lần thắng game đỡ bóng trong set đầu. Kyrgios dù mất hai game giao trong set mở màn vẫn thắng 6-3.

Ở set hai, Sabalenka nhập cuộc tốt hơn, thắng game đỡ bóng trước. Nhưng sau đó, Sabalenka vẫn để thua 3-6 ở set đấu này vì không thể giữ được hai game giao bóng giữa set.

Kyrgios (phải) và Sabalenka ôm nhau trên lưới sau trận đấu nam - nữ tại sân Coca Cola, Dubai, UAE hôm 28/12. Ảnh: Reuters

Cuộc so tài giữa Sabalenka và Kyrgios thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ quần vợt toàn cầu, trong giai đoạn quần vợt nghỉ giữa hai mùa giải. Trận đấu tại Coca Cola Arena, Dubai với 17.000 chỗ ngồi được lấp đầy cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều liên quan đến tính chuyên môn và ý nghĩa cạnh tranh của mô hình thi đấu nam - nữ. Dù vậy, ban tổ chức khẳng định đây đơn thuần là sự kiện mang tính giải trí, hướng tới việc quảng bá hình ảnh quần vợt trước thềm mùa giải mới.

Sabalenka đoạt 4 danh hiệu trong năm 2025, nhưng bỏ lỡ nhiều vinh quang cao quý. Cô thua bốn trận chung kết lớn là Australia Mở rộng, Indian Wells, Roland Garros và WTA Finals. Tay vợt Belarus cũng bị loại ở bán kết Wimbledon, trước khi vô địch Mỹ Mở rộng để giữ chắc vị trí số một thế giới. Sabalenka kết thúc mùa giải 2025 với những kỷ lục, gồm số trận thắng nhiều nhất (63), tổng điểm cao nhất (10.870) và kiếm nhiều tiền thưởng nhất lịch sử trong một năm (15 triệu USD).

Đây là trận đấu nam - nữ đầu tiên kể từ khi Jimmy Connors đánh bại Martina Navratilova vào năm 1992. Trong các cuộc "đại chiến giới tính", trận đấu mang tính biểu tượng nhất diễn ra năm 1973 giữa hai huyền thoại Billie Jean King và Bobby Riggs.

Ở thời điểm ấy, trận đấu không đơn thuần mang ý nghĩa thể thao, mà còn là cuộc chiến vì sự công nhận và bình đẳng cho quần vợt nữ. Billie Jean King, khi đó đang ở đỉnh cao phong độ như Sabalenka hiện tại, đánh bại người hơn bà 55 tuổi là Riggs với tỷ số 6-4, 6-3, 6-3 tại Houston (Mỹ).

Vy Anh