Swiatek: 'Tôi bị loại khỏi WTA Finals vì quả báo'

Arab SaudiTay vợt nữ số hai thế giới Iga Swiatek dừng bước ở bảng Serena Williams của WTA Finals 2025 sau khi thua ngược Amanda Anisimova 7-6, 4-6, 2-6 ngày 6/11.

Trận đấu định đoạt tấm vé đi tiếp còn lại trong bảng diễn ra căng thẳng và gay cấn. Trong 59 phút tranh tài, người hâm mộ chứng kiến màn đọ sức khốc liệt, cân tài cân sức của đôi bên với 12 game liên tiếp các tay vợt giao bóng chiến thắng, một điều hiếm khi xảy ra ở quần vợt nữ. Ở loạt tie-break, Swiatek thắng 7-3.

Sau 23 game đầu tiên không có điểm break nào được tận dụng thành công, sự khác biệt đến ở game cuối set hai khi Anisimova thắng dù đỡ giao bóng, qua đó đưa trận đấu vào set ba. Tại đây, Swiatek cứu được năm break-point, trước khi thua lượt giao bóng ở game bốn bởi lỗi kép. Phía đối diện, Anisimova nhỉnh hơn trong những thời khắc quan trọng nhờ một số điểm từ cú trái tay để kết thúc trận đấu.

Swiatek giao bóng ở trận gặp Anisimova, trên sân King Saud University, Riyadh, Arab Saudi hôm 6/11. Ảnh: Reuters

Trong 2 tiếng 36 phút thi đấu, Anisimova ghi 107 điểm, nhiều hơn bốn điểm so với Swiatek. Cả hai cùng dính 54 lỗi tự đánh hỏng, song Anisimova vượt trội điểm winner (43 so với 25). Tay vợt Mỹ là người đầu tiên ghi hơn 40 winner kể từ năm 2022. Nhờ đó, cô phục thù Swiatek, sau khi từng thua tay vợt Ba Lan 0-6, 0-6 ở chung kết Wimbledon hồi tháng Bảy.

"Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi đã chiến đấu, không bỏ cuộc, vì thế tôi không tiếc mà chỉ buồn, vì nỗ lực vậy mà chưa đủ", Swiatek nói. "Tôi cảm thấy thể lực, tâm lý và lối chơi đều ổn, nên không thực sự hiểu vì sao bị loại từ vòng bảng. Có lẽ tôi thắng quá nhiều năm ngoái và giờ phải nhận quả báo".

Swiatek từng được xem là cỗ máy hủy diệt của quần vợt nữ, với lối chơi giàu sức mạnh, kỹ thuật và kỷ luật. Cô thắng 64 trận và chỉ thua 9 trận năm 2024, giành năm danh hiệu. Tuy nhiên, Swiatek ở mùa 2025 sa sút, thua tới 17 trận từ đầu năm và mất vị trí số một thế giới. Trong nhiều trận đấu, cô bộc lộ rõ sự hoảng loạn, dễ mất phương hướng, và nhiều lúc mất động lực.

Tại bảng Serena Williams ở WTA Finals, hai tay vợt vào bán kết là Anisimova và Elena Rybakina. Rybakina sẽ gặp Jessica Pegula, còn Anisimova đấu số một thế giới Aryna Sabalenka ở bán kết hôm nay 7/11.

Vy Anh