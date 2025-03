Swiatek bị người đàn ông quấy rối ở Miami Mở rộng

MỹTay vợt số hai thế giới Iga Swiatek phải cầu cứu lực lượng an ninh, sau khi bị một người đàn ông quấy rối bằng những tiếng la hét tại Miami tuần này.

Theo Swiatek, người đàn ông ngồi xem cô tập luyện đã liên tục la hét, chỉ trích mẹ cô. Hành động quấy rối này khiến Swiatek bất an, không thể duy trì cường độ tập và buộc phải nhờ lực lượng an ninh của Miami Mở rộng can thiệp.

Lực lượng an ninh sau đó xác nhận người đàn ông 40 tuổi đã có những lời nói thô tục, nhằm giễu cợt quan hệ giữa Swiatek và mẹ cô. "Này Iga, hãy gọi cho mẹ của con đi. Khi nào con và bà ấy làm lành", người đàn ông nói. Theo hãng tin Express Sport, người đàn ông này là đối tượng quen mặt của Swiatek khi đã nhiều lần khiêu khích cô ở các giải đấu.

Sau khi nói về mẹ Swiatek, người đàn ông tiếp tục chỉ trích HLV tâm lý của tay vợt Ba Lan khi miêu tả ông này như một con chó được huấn luyện. Những tiếng la hét quấy rối của người đàn ông chỉ dừng lại khi lực lượng an ninh có mặt.

Swiatek trên đường vào sân ở trận thua Eala trên sân Hard Rock, Miami, Mỹ hôm 27/3. Ảnh: Reuters

Giám đốc quan hệ công chúng của Swiatek sau đó xác nhận đã báo cáo sự việc lên WTA và ban tổ chức Miami Mở rộng. Cả hai tổ chức này lập tức tăng cường các biện pháp phòng ngừa bổ sung. "Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ mọi tay vợt", đại diện WTA Tour nói.

Sau sự cố này, Swiatek vẫn thắng vòng bốn nhưng thua trận tứ kết với tay vợt Philippines Alexandra Eala. Tay vợt số hai thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn, khi liên tục thất bại ở các sự kiện sân cứng. Trước khi thua Eala, Swiatek bị Mirra Andreeva loại ở Dubai Championship và BNP Paribas Open. Swiatek cũng thua bán kết Australia Mở rộng dưới tay Madison Keys, và thua bán kết Qatar Mở rộng trước Jelena Ostapenko.

Sự việc của Swiatek xảy ra chỉ vài tuần sau khi Emma Raducanu bị một người đàn ông đi theo tới ba quốc gia và quấy rối bằng lời nói. Người này đã bị trục xuất khỏi khán đài khi đang theo dõi Raducanu thi đấu ở Dubai, rồi bị WTA Tour cấm suốt đời.

Vy Anh