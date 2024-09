Suzuki Jimny giảm giá

Từ chỗ bán "bia kèm lạc", mẫu Jimny nhập Nhật trở về đúng giá rồi giảm giá 40 triệu đồng trong tháng 9.

Cùng với XL7, mẫu Suzuki Jimny (giá 789 triệu đồng) trong tháng 9 được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 40 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng bán ra, Jimny giảm giá.

Hồi tháng 4, khi mới ra mắt thị trường, nhu cầu đặt mua xe cao, nhiều đại lý Suzuki bán kênh giá 40-50 triệu đồng bằng hình thức phụ kiện kèm theo. Sau đó, đến tháng cuối tháng 7, giá xe về mức ổn định như đề xuất của hãng trước khi giảm giá vào tháng 9 này.

Suzuki Jimny tại một đại lý ở huyện Hóc Môn, TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Theo quản lý bán hàng một showroom Suzuki chính hãng ở TP HCM, Suzuki Jimny tạo được cơn sốt ban đầu nhờ thiết kế vuông vức như một gia vị lạ ở tầm giá 800 triệu đồng. Bên cạnh đó ưu điểm off-road ở những địa hình không quá khắc nghiệt. Tuy nhiên, giá bán cao trong khi công năng không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng số đông nên doanh số dần chững lại.

Sau 4 tháng có mặt trên thị trường, Suzuki Jimny có 204 xe được giao đến khách hàng, tức trung bình khoảng 50 xe/tháng. Tại đại lý, ngoài mức giảm 40 triệu, có nơi tặng khách một số phụ kiện đi kèm trị giá khoảng 5-7 triệu đồng.

Tận dụng nhu cầu độ Jimny của một số khách, nhiều đại lý nhập phụ kiện từ các công ty chuyên về sản phẩm này để bán theo xe. Độ phụ kiện theo phong cách xe Mercedes G-class là phổ biến nhất, trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Jimny ra đời năm 1970, còn G-class khai sinh năm 1979. Kiểu dáng vuông vức kiểu quân sự của cả hai có từ thế hệ đầu tiên và gìn giữ cho đến nay.

Jimny bán tại Việt Nam trang bị động cơ 1.5 công suất 102 mã lực, mô-men xoắn cực đại 130 Nm, hộp số tự động 4 cấp, dẫn động 2 cầu. Tài xế có thể chỉnh chế độ lái như một cầu nhanh (2H), hai cầu nhanh (4H), hai cầu chậm (4L) thông qua một cần phụ nằm cạnh cần số chính.

Các tính năng an toàn của Jimny ở mức cơ bản, như phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát hành trình, 6 túi khí, camera lùi và cảm biến lùi.

Jimny không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp xét về thiết kế, kích thước và công năng. Với tầm giá gần 800 triệu đồng, người dùng có thể mua các mẫu crossover cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay C- như Toyota Corolla Cross, đều phong phú hơn Jimny về tiện ích, công nghệ an toàn, không gian chứa đồ.

Với những trang bị tập trung cho off-road, Jimny chỉ là một sản phẩm cho số ít người thích chơi xe, đam mê chinh phục cung đường khó, hoặc những người có sở thích đi cắm trại bằng ôtô. Xe phù hợp với những người đã có ôtô, cần một chiếc xe khác để thỏa mãn đam mê off-road.

Phạm Trung