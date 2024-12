'Superman' tái xuất màn ảnh

Nhà phát hành tung teaser giới thiệu loạt nhân vật trong phim "Superman" do James Gunn đạo diễn, sẽ ra mắt ngày 11/7/2025.

Teaser 'Superman' Teaser "Superman". Video: Warner Bros. Vietnam

Teaser phát hành hôm 18/12 (giờ California, tối 19/12 giờ Hà Nội), mở đầu là đoạn nhạc nền gợi nhớ những phần Superman trước đó, lồng ghép hình ảnh siêu anh hùng - do David Corenswet đóng - bị chấn thương, nằm gục trên tuyết. Phim còn hé lộ cuộc sống của nam chính khi là phóng viên tên Clark Kent.

Sau đó, Superman huýt sáo gọi chú chó Krypto đưa anh về nhà. Lần đầu tiên Krypto xuất hiện trong phim người đóng thuộc Vũ trụ điện ảnh DC (DCU). Krypto được biết đến là siêu thú cưng của Superman, từng xuất hiện ở nhiều series phim hoạt hình, nổi tiếng nhất là DC League of Super-Pets ra mắt năm 2022.

Ác nhân Lex Luthor (Nicholas Hoult thủ vai), kẻ thù truyền kiếp của Superman cùng đế chế Luthor Corp cũng lộ diện. Lex Luthor là nhân vật trong truyện tranh DC, xuất hiện lần đầu vào năm 1940, do Jerry Siegel và Joe Shuster sáng tạo. Nhân vật là tỷ phú người Mỹ, một trong những người thông minh nhất trên thế giới. Ngoài ra, êkíp giới thiệu người yêu Superman - Lois Lane (Rachel Brosnahan), phóng viên tòa soạn Daily Planet.

Theo Variety, Superman mở màn chương đầu tiên của DCU mới mang tên Chapter One: Gods and Monster, do đạo diễn James Gunn và nhà sản xuất Peter Safran điều hành. Dự án lấy cảm hứng từ chương truyện All-Star Superman, đưa khán giả vào bối cảnh con người biết đến sự tồn tại của các siêu anh hùng.

Tuy nhiên, thế giới trong phần này có nhiều hỗn loạn. Nội chiến, sự xâm lăng của sinh vật ngoài hành tinh và những âm mưu của Lex Luthor đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong. Người dân phẫn nộ, ném đồ vào người Superman vì không thể bảo vệ họ khỏi bi kịch.

Tạo hình của diễn viên David Corenswet trong phim "Superman". Ảnh: Warner Bros.

Giới chuyên môn đánh giá cao sự độc đáo trong cách tiếp cận của James Gunn. Êkíp không phải giới thiệu lại thế giới DC, mà tự do sáng tạo cốt truyện để thu hút khán giả đại chúng.

DCU của James Gunn thay đổi nhiều diễn viên từng tham gia dự án cũ, trong đó Henry Cavill - tài tử gắn liền nhân vật Superman. Cuối năm 2022, Cavill thông báo chia tay vai diễn vì hãng có kế hoạch tuyển diễn viên trẻ hơn. Tháng 6/2023, hãng DC chọn David Corenswet, cao 1,93 m, đóng chính sau nhiều tháng tuyển diễn viên.

Poster "Superman". Ảnh: DC Studios

Theo ScreenRant, Corenswet đủ sức thuyết phục khi đảm nhận vai siêu anh hùng, diễn tả được tính cách hướng thiện, nhiều lòng trắc ẩn của nhân vật. Fan DC ủng hộ, cho rằng David giống tạo hình truyện tranh những năm 1930, theo trang Comic Book. Còn người hâm mộ Henry Cavill cho rằng hãng phim chọn người mới giống hệt siêu nhân bản cũ.

Superman xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn truyện tranh Action Comics #1, xuất bản ngày 18/4/1938. Nội dung tiết lộ nguồn gốc của Superman - cậu bé ngoài hành tinh được gửi đến Trái Đất - và người yêu của anh, Lois Lane. Nhân vật trở thành một trong những nhân vật dễ nhận biết nhất, nổi tiếng trong văn hóa đại chúng Mỹ, tạo ra những bộ phim bom tấn, sách, đồ chơi và kẹo cao su.