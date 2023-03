TP HCMYesung nhảy, thành viên Super Junior phụ họa trên nền nhạc "See Tình" của Hoàng Thùy Linh, khiến fan phấn khích.

Phần đầu đêm nhạc, các thành viên Super Junior khiến hàng nghìn khán giả có mặt tại Sân vận động Quân khu 7 liên tục reo hò khi diễn loạt hit. Lúc giao lưu, nhóm bất ngờ thể hiện điệu nhảy trên nền nhạc See Tình của Hoàng Thùy Linh - ca khúc "gây bão" quốc tế thời gian qua.

Yesung nhảy, Siwon, Donghae, Leeteuk phụ họa, trong tiếng reo hò của khán giả. Về sau, ca sĩ tiếp tục thể hiện độ yêu thích ca khúc nhạc Việt khi nhảy thêm hai lần để chiều fan.

Super Junior nhảy 'See Tình' trước hàng nghìn fan Việt Các thành viên Super Junior nhảy trên nền nhạc "See Tình". Video: Hoàng Huế Video nhảy See Tình của Super Junior hiện được khán giả chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Sau đêm diễn, nghệ sĩ Yesung còn đăng video của nhóm lên TikTok.

Super Junior giao lưu tiếng Việt trước hàng nghìn fan Super Junior giao lưu với fan bằng tiếng Việt. Video: Hoàng Huế Tám thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc trở lại Việt Nam tổ chức show sau sự kiện Super Show 3 tại sân vận động Gò Đậu, Bình Dương hồi năm 2011. Họ trình diễn hit Mr. Simple, Sorry Sorry, khoe vũ đạo sôi động. Trước giờ diễn, các chàng trai có màn giao lưu tập nói tiếng Việt. Họ liên tục nói cảm ơn fan Việt vì đã luôn yêu thương, chờ đợi. Hàng nghìn khán giả tạo "biển đèn" với sắc xanh chủ đạo tại show diễn của Super Junior. Ảnh: Thần Hi

Hàng nghìn khán giả cùng Super Junior ôn kỷ niệm thanh xuân. Khi các ca sĩ trình diễn, mọi người hát theo, dùng các đạo cụ để tạo thành "biển đèn" lấp lánh. Đại diện nhóm phát biểu: "Chúng tôi hiện đã già và những khán giả gắn bó bao năm cũng bắt đầu có tuổi. Thế nhưng, chúng ta hãy cố gắng đi cùng nhau thêm 20 năm nữa có được không?". Phía dưới nhiều người đồng thanh: "Sẵn sàng".

Super Junior khoe vũ đạo trước fan Việt Super Junior khoe vũ đạo trước fan Việt ở show diễn. Video: Như Vương

Đêm nhạc đầu tư khâu dàn dựng, âm thanh, ánh sáng. Tuy nhiên, về nội dung chương trình được nhận xét không mới. Show được thông báo bắt đầu lúc 18h nhưng từ trưa hàng trăm khán giả có mặt, xếp hàng để vào khu vực sân khấu. Trước đó, nhiều người túc trực ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón Super Junior, nhưng do lịch trình cá nhân nên các thành viên đến TP HCM riêng lẻ.

Nhóm do công ty SM Entertainment thành lập năm 2005, đặt tên Super Junior, có 13 thành viên gồm Lee Teuk (trưởng nhóm), Hee Chul, Han Geng, Ye Sung, Kang In, Shin Dong, Sung Min, Eun Hyuk, Dong Hae, Si Won, Ryeo Wook và Ki Bum, Kyu Hyun.

Gần 20 năm hoạt động, Super Junior được xem là nhóm nhạc thần tượng giữ được sức hút lớn. Nhóm từng phát hành các ca khúc gây tiếng vang Twins (Knock Out), Don't Don (từng giành ba giải tại MKMF, trong đó có Daesang), Sorry, Sorry (album bán chạy nhất Hàn Quốc trong năm 2009), Bonamana... Đến nay, Super Junior cùng với DBSK (TVXQ), Big Bang, Wonder Girls, SNSD, SHINee và 2PM là các nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn của âm nhạc Hàn Quốc.

